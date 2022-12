Ram 1200: il prototipo avvistato a Pernambuco

Un nuovo pick-up è in fase di sviluppo da parte di Stellantis e si chiama Ram 1200 o Ram Dakota. Il prototipo dell’atteso modello è stato avvistato nelle scorse ore a Goiana, nello Stato di Pernambuco in Brasile, luogo dove si trova lo stabilimento del gruppo Stellantis e dove il veicolo sarà prodotto. Il modello, già visto con la mimetica della Fiat, ora appare nella carrozzeria definitiva, mostrando la sua imponenza accanto a Fiat Toro.

Nuovo avvistamento in Brasile per Ram 1200

Il veicolo è stato avvistato da @gabriellima0710, nelle immagini pubblicate dal canale @mundodrive tramite @peexoticos, che gli ha fornito le due immagini del pickup. Il modello si andrà a collocare nella gamma dei pickup di Stellantis tra la Toro e la versione Fiat del Landtrek, il Ram 1200 è monoblocco e avrà la missione di competere frontalmente con il Ford Maverick, misurando così oltre 5,00 m di lunghezza, come il suo rivale americano. Ram 1200 dovrebbe essere prodotto anche da Stellantis a Toluca in Messico, con l’obiettivo di raggiungere il mercato statunitense, condividendo la base con la Jeep Compass.

Negli Stati Uniti il nuovo Ram 1200 dovrebbe disporre di una meccanica basata sul motore Hurricane 2.0 Turbo e sul cambio a nove marce ZF 9HP, oltre alla trazione AWD, rappresentando un degno concorrente di Ford Maverick nel mercato americano. Probabile anche l’arrivo di una versione con motore ibrido plug-in della Compass 4xe.

In Brasile invece il pickup dovrebbe utilizzare il noto JDM 2.0 Multijet con maggiore potenza o anche l’Hurricane 2.0 Turbo, ma entrambi con trasmissione ZF 9HP, senza contare un’opzione PHEV proveniente dal Messico. In ogni caso, Ram 1200 allargherà notevolmente gli orizzonti del marchio in Brasile, con produzione a Goiana ed esportazione in tutto il Sud America, con possibile produzione messicana al servizio del Nord America e, infine, dell’Europa.