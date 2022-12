Ram 1200: avvistato in Brasile con carrozzeria definitiva

Ram 1200 è stato avvistato in Brasile in versione prototipo nelle scorse ore per la prima volta con la carrozzeria definitiva. Le immagini sono state diffuse da Autos Segredos attraverso un video pubblicato su YouTube. Chiamato Project 291, l’inedito pickup monoblocco sarà prodotto nel 2023 nello stabilimento Stellantis di Pernambuco in Brasile. Nonostante la carrozzeria definitiva, i fari del prototipo sono quelli della Jeep Renegade, il paraurti anteriore è invece preso in prestito dalla Fiat Toro. Le ruote sono quelle utilizzate dai prototipi e sono in cerchi da 18 pollici. Al posteriore, fanali e paraurti sono della sorella Toro.

Si avvicina il debutto di Ram 1200

Ram 1200 sarà costruito sulla piattaforma Small Wide utilizzata dai modelli Jeep Renegade, Compass, Commander e Fiat Toro. In altri articoli, Autos Segredos ha già indicato che il modello avrebbe condiviso molti elementi con il Jeep Commander, come il sistema frenante, le architetture di sicurezza e l’elettronica. Ora, il video che vi mostriamo rivela che il pickup di Ram sarà la “sorella” del Jeep Commander. Le porte anteriori avranno lo stesso formato del SUV a sette posti. Anche il montante “A” e il parabrezza anteriore sono stati forniti da Jeep.

Ram 1200, o Project 291, avrà un design ispirato al 1500. Anche il cofano posteriore della benna si aprirà come quello della sorella con il coperchio che scende o si apre in due porte come il Toro. Per quanto riguarda le misure del pickup, la sua altezza sarà maggiore di quella del Commander, dovrebbe avvicinarsi a 1,80 metri e la larghezza esterna dovrebbe aggirarsi intorno a 1,85 metri. Il passo sarà più lungo dei 2,79 m della Jeep, infine, il Ram 1200 sarà più lungo.

All’interno, il prototipo ha ancora parte del pannello di Jeep Commander, che indica che la larghezza interna sarà la stessa della Jeep. I sedili anteriori saranno gli stessi della Fiat Toro, ricevendo un nuovo motivo di rivestimento. Questo modello sarà offerto in una grande varietà di versioni. Verrà offerto nella versione Big Horn orientata al lavoro. Oltre a ciò, il pickup avrà le opzioni Laramie, Rebel e Long Horn, essendo equipaggiato con motori 2.2 Turbo diesel o 2.0 GME Flex. Nella gamma dei motori troveranno spazio di sicuro un 2.0 Turbo GME da 360 cavalli e un 2.2 Multijet II Turbo diesel da circa 200 cavalli.