Ferrari SF90 Stradale sfida la McLaren 765LT in un duello in pista [Video]

La Ferrari SF90 Stradale e la McLaren 765LT sono già vetture di altissimo livello, seconde solo alle speciali vetture one-off e alle hypercar prototipo LeMans delle rispettive marche. La Ferrari è una meraviglia tecnologica, che utilizza la tecnologia ibrida derivata dalla Formula 1 e dalla LaFerrari per sviluppare una supercar da quasi mille cavalli. Pur essendo comunque una sorta di supercomputer su ruote, la McLaren adotta un approccio più analogico, con trazione posteriore e nessun sistema ibrido in vista

Ferrari SF90 Stradale vs McLaren 765LT Spider: chi vince in pista?

Fortunatamente, lo YouTuber e intenditore di super car, DragTimes, ha cercato di capire chi è il migliore dei due modelli con una battaglia in pista tra le due vetture. Le auto in realtà non si sono sfidate in un vero e proprio duello testa a testa, ma DragTimes ha preferito effettuare una serie di test strumentali e di un’analisi delle statistiche di ciascuna auto. È un discorso tecnico interessante per i fanatici esperti di numeri e siamo felici di unirci alla lezione.

La Ferrari SF90 Stradale è sicuramente una delle supercar più avanzate e tecnologiche al mondo. Oltre al suo V8 biturbo da 4,0 litri, sfoggia tre motori elettrici, tra cui un motore a flusso assiale tra il motore e la trasmissione e due motori a flusso radiale sull’asse anteriore.

Ciò garantisce le capacità di trazione integrale nella Ferrari SF90 Stradale da mille cavalli di potenza fino a quando i motori a flusso radiale non si disinnestano oltre i 210 km all’ora. Il modo in cui questo disimpegno influisce sulle prestazioni di fascia alta in una gara di mezzo miglio è la domanda principale a cui DragTimes mira a rispondere nel suo video.

Al contrario, la McLaren 765LT è molto più pura e snella, pesa poco più di 3.160 libbre. Questa vettura della casa automobilistica inglese è in grado di sviluppare nella sua versione normale 765 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia massima. Di conseguenza, entrambe le auto mostrano all’incirca lo stesso rapporto potenza/peso di circa quattro libbre per cavallo.

Come ci si potrebbe aspettare in base ai numeri, le cifre dei test sono risultate essere incredibilmente vicine per approcci così diversi a una supercar. Tuttavia, la McLaren si è dimostrata un combattente valoroso. Vi invitiamo a guardare il video per vedere come esattamente sono andate le cose nella sfida tra la Ferrari SF90 Stradale e la McLaren 765LT.

Come notato da DragTimes, la Ferrari non ha ridotto la sua potenza in modo significativo dopo aver raggiunto i 210 km orari, poiché la potenza dei motori a flusso radiale è stata quindi reindirizzata al motore a flusso assiale per assistere ulteriormente le ruote posteriori. Quindi, sebbene la potenza sia presumibilmente ridotta di 17 cavalli in questa configurazione, si tratta di una riduzione davvero insignificante come dimostra il video che vi mostriamo qui sotto.