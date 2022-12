Ferrari LaFerrari: all’asta esemplare unico

Svelata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2013, l’iconica Ferrari LaFerrari ha preso vita per sconvolgere il mondo automobilistico con design e prestazioni all’avanguardia. Il fulcro della LaFerrari è il motore V12 da 6,3 litri montato nella parte posteriore centrale. LaFerrari combina un motore termico V12 da 800 CV con un motore elettrico da 120 Kw (163 CV), per una potenza complessiva di oltre 960 CV. Oltre a consentire alla Ferrari di competere con altri veicoli ibridi, il motore elettrico ha migliorato significativamente l’accelerazione e la risposta a bassi regimi. Questo componente specifico è derivato dal sistema F1 Kinetic Energy Recovery del Cavallino Rampante, noto come KERS.

All’asta esemplare unico di Ferrari LaFerrari

L’auto che vi presentiamo oggi è una Ferrari LaFerrari unica: vanta una sorprendente tonalità Blu Elettrico con interni in color Crema, ed è l’unica vettura disponibile in questa combinazione di colori. La LaFerrari è stata ordinata nuova dal noto collezionista e appassionato Greg Whitten che possiede una vasta collezione di tutti i tipi di Ferrari. Probabilmente il suo nome non vi dice nulla, ma sicuramente avrete sentito parlare della sua ex 250 GTO del 1962. Messa all’asta nell’agosto 2018, il veicolo è stato venduto per 48,4 milioni di dollari, diventando così il modello venduto al prezzo più alto in un’asta da una Ferrari: un record che rimane ancora oggi imbattuto.

Questa bellissima LaFerrari è dotata di ruote grigio magnesio con pinze dei freni nere, tetto nero lucido e poggiatesta ricamati con l’immagine del Cavallino Rampante. La Ferrari di Seattle l’ha acquistata nel dicembre 2014 e se ne è presa cura in modo eccellente fino a quando il mittente l’ha acquistata nel settembre 2021. Il contachilometri mostra 5.143 km di utilizzo. Secondo quanto riferito, l’auto funziona in modo superbo, senza che siano stati identificati problemi.

La LaFerrari è una vettura fortemente limitata. Infatti solo 499 unità sono state prodotte in totale fino a gennaio 2016. Nonostante un prezzo particolarmente elevato il modello è andato esaurito ancor prima che il primo veicolo fosse completato. Questo unico modello con l’incredibile Blue Elettrico con interni in pelle Crema attirerà sicuramente l’attenzione all’asta e il futuro proprietario dovrà indubbiamente sborsare una cifra considerevole per questa macchina iconica. Sarà messa all’asta il 26 gennaio 2023 da RM Sotheby’s.