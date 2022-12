Fiat Panda 4×4 è una delle versioni più amate del popolare modello di Fiat che come sappiamo anno dopo anno si conferma come l’auto più venduta in Italia con netto vantaggio sul resto della concorrenza. A proposito di questo modello ad inizio del 2022 aveva fatto molto scalpore l’uscita di scena della versione con trazione integrale che nel silenzio generale era stata tolta dal listino prezzi e dal configuratore online della principale casa automobilistica italiana.

Nel 2023 assisteremo al ritorno sul mercato di Fiat Panda 4×4

Si è discusso molto sul motivo di questo improvviso addio di Fiat Panda 4×4 dalla gamma della famosa utilitaria, tanto che ad un certo punto è intervenuto anche l’amministratore delegato di Fiat Olivier Francois. Il numero uno della principale casa automobilistica italiana aveva spiegato che non si trattava di un addio definitivo ma di uno stop momentaneo dovuto fondamentalmente al problema di produzione legato alla mancanza di microchip che tanti problemi sta creando al settore automobilistico da un paio di anni a questa parte.

Lo stesso gruppo Stellantis non è rimasto indenne dal problema come testimoniamo i tanti stop alla produzione delle sue auto che si sono susseguiti nel corso di questo 2022 nei vari stabilimenti del gruppo automobilistico presenti in tutto il mondo. A farne le spese tra le altre proprio la povera Fiat Panda 4×4. Il suo però come detto poc’anzi sarà un addio anticipato. Infatti già nel corso del prossimo anno assisteremo al suo ritorno. Non appena la situazione relativa all’approvvigionamento sarà migliorata allora la sua produzione riprenderà a Pomigliano nello stabilimento di Stellantis in cui la vettura viene fabbricata in tutte le sue versioni.

Ricordiamo che al di là di Fiat Panda 4×4 la produzione di questa auto è stata confermata a Pomigliano fino alla fine del 2026. Questo significa che l’auto continuerà ad essere prodotta anche dopo che la nuova Fiat Panda avrà fatto il suo debutto sul mercato. Questo modello che sorgerà sul panale STLA Small e sarà probabilmente solo elettrica arriverà sul mercato intorno alla metà del 2024. Si tratterà di una vettura molto diversa dalla Panda attuale come stile ma anche come dimensioni. Infati l’auto misurerà circa 4 metri di lunghezza.

Questo modello però non sarà fabbricato a Pomigliano ma in uno degli stabilimenti di Stellantis siti all’estero molto probabilmente nell’est Europa. Si parla in particolare della fabbrica di Kragujevac in Serbia dove per tanto tempo è stata prodotta Fiat 500L e che dal prossimo anno farà partire i preparativi per la produzione di nuove auto elettriche tra cui almeno un modello Fiat. Vedremo dunque prossimamente quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello.