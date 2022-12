Jeep Grand Cherokee 4xe: debutto sempre più vicino in Brasile

Jeep Grand Cherokee 4xe è stata lanciata negli Stati Uniti nel luglio 2021 e nell’agosto dello stesso anno i primi prototipi del SUV ibrido sono stati avvistati in fase di test in Brasile. Ora, un anno e mezzo dopo, i media brasiliani hanno avvistato un altro prototipo, questa volta senza camuffamento. Questo è il segnale che il debutto del modello è ormai vicino. Questo infatti avverrà nella prima metà del 2023. Il set ibrido della Grand Cherokee 4xe è composto da un motore 2.0 Turbo Hurricane T4 con una potenza di 274 CV. È collegato a un cambio automatico a otto velocità. Inoltre, ci sono due motori elettrici, uno dei quali è un generatore ad alta tensione che funge da alternatore e motorino di avviamento. Il secondo motore elettrico produce 136 CV.

Nella prima metà del 2023 avverrà il debutto di Jeep Grand Cherokee 4xe in Brasile

La grande differenza per la Compass 4xe è che il motore elettrico più grande è posizionato tra il motore a benzina e il cambio automatico a otto rapporti, dove si trova il convertitore di coppia. Poiché il motore 2.0 può funzionare solo come generatore, è presente una frizione per scollegarlo dal motore elettrico più potente, che in questa modalità operativa diventa responsabile della propulsione del SUV.

Nella potenza combinata, la Jeep Grand Cherokee 4xe avrà 380 cavalli. Il set di batterie ha 17 kWh che promette un’autonomia fino a 40 km/l. Il consumo dichiarato nel mercato americano è di 23,8 km/l. La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe per cinque passeggeri ha un frontale con elementi visivi che lo differenziano dalla versione più grande “L”. Nel modello più piccolo ciò che cambia è la parte inferiore del paraurti con una presa d’aria centrale più grande e il coprifaro ausiliario.

Visto di lato, il nuovo Grand Cherokee ha la stessa identità visiva della “L”. Il montante a “C” del modello a cinque posti è leggermente più inclinato. Nella parte posteriore, i fanali posteriori sono molto stretti e sembrano incastonati nella carrozzeria, la loro dimensione fa a pugni con le linee enormi del SUV. Il cofano del bagagliaio è sollevato per ospitare la targhetta. Il paraurti ha una parte inferiore nera e si estende fino alle luci posteriori.

All’interno, il nuovo Jeep Grand Cherokee 4xe dispone di un quadro strumenti con schermo da 10 pollici, comprensivo di orologio digitale e display della radio. L’illuminazione interna è a LED. L’elenco degli articoli per il comfort comprende i sedili del conducente e del passeggero massaggianti e bocchette individuali per l’aria condizionata. È ancora presto per parlare di prezzi, ma la nostra ipotesi è che la Jeep Grand Cherokee 4xe raggiungerà il mercato brasiliano con un prezzo intorno ai R$ 600mila.