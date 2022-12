Ferrari F40 di Liberty Walk svelata prima del debutto

Liberty Walk ha rivelato il primo progetto mondiale del tuner sotto forma di una Ferrari F40 widebody, che farà il suo debutto pubblico al Tokyo Auto Salon del 2023. Le Ferrari sono le supercar più sacre. Queste auto sono così apprezzate che la Ferrari non accetta di buon grado nessuno che li modifichi. Ciò non ha impedito alla scena dell’aftermarket di fare il suo dovere, e abbiamo visto alcune pazze creazioni Ferrari, che vanno dai classici alle auto moderne con ogni sorta di modifiche alla carrozzeria e al motore.

Prime immagini della Ferrari F40 di Liberty Walk

Ma l’ultimo progetto di Liberty Walk potrebbe sorprendere davvero, poiché la Ferrari F40 è la prima a ricevere il trattamento widebody. Rivelato in forma digitale, il nuovo progetto sarà svelato al pubblico al Tokyo Auto Salon nel gennaio 2023.

Il fondatore di Liberty Walk, Kato Wataru, definisce questa creazione un “work in progress” ed è anche pubblicizzata come la prima Ferrari F40 widebody al mondo. Con solo 1.311 auto esistenti e la maggior parte dei proprietari crede che siano il Santo Graal delle hypercar e dunque è improbabile che qualcun altro decida di modificare in maniera così radicale la propria F40.

Per fortuna, sembra che gran parte della carrozzeria sia rimasta illesa, poiché le estensioni widebody sono state montate sulla carrozzeria originale. Tuttavia, i paraurti sono stati forati per montare gli archi allargati. Nuovi paraurti, splitter anteriori e posteriori in fibra di carbonio e una livrea unica fanno sembrare la LB-Works F40 un’auto da corsa funzionale.

Sebbene non ci sia stata mostrata la cabina in dettaglio, ci sono indizi visibili su cosa c’è in serbo. Sono entrambi visibili i sedili Sparco rossi e un roll-bar. La parte migliore di questa folle creazione di F40 è il fatto che Liberty Walk prevede di vendere l’intero kit, realizzato in FRP (polimero rinforzato con fibre) di alta qualità. Liberty Walk offrirà anche modalità aggiuntive come un kit di decalcomanie su misura, ruote e persino un sistema di sospensioni pneumatiche. Modificare una Ferrari F40 così tanto richiederà molto coraggio.

Liberty Walk tende a lasciare le modifiche di potenza ad altri sintonizzatori, quindi ci aspettiamo che il V8 biturbo da 2,9 litri della Ferrari F40 mantenga la sua potenza di 478 CV e una velocità massima di 324 km/h.