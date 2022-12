Nuova Peugeot 1008: sarà così la gemella di Fiat 600 e Jeep Avenger?

In un mondo dominato dai SUV in cui i nuovi modelli stanno diventando sempre più costosi, le case automobilistiche stanno cercando di espandere la loro gamma verso offerte più convenienti focalizzate sui mercati emergenti. In questo contesto, ipotizzare l’arrivo di un nuovo SUV di Peugeot ancora più compatto del 2008 non sembra poi un’ipotesi così assurda. A dire il vero già negli scorsi anni si era parlato del possibile arrivo di una nuova Peugeot 1008 nelle vesti di un SUV compatto elettrico ma la casa automobilistica del Leone aveva smentito l’arrivo di questo modello nella sua gamma.

Un render ipotizza una nuova Peugeot 1008 parente stretto di Jeep Avenger e nuova 600

Con l’avvento del gruppo Stellantis e la condivisione di piattaforme, motori e componenti, l’arrivo di una nuova Peugeot 1008 sebbene non confermato potrebbe essere una delle sorprese che la casa francese potrebbe regalare nei prossimi anni ai suoi numerosi fan. Dopo l’abbandono della city car 108 , la 1008 potrebbe diventare il nuovo punto di ingresso nella gamma Peugeot, collocandosi sotto i più grandi SUV 2008, 3008 e 5008.

In un video che vi mostriamo in questo articolo pubblicato su YouTube dal Canale Mahboub 1 è stato realizzato un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello che potrebbe avere molto in comune con Jeep Avenger e con la nuova Fiat 600, due modelli che saranno prodotti a Tychy in Polonia da Stellantis insieme al futuro B-SUV di Alfa Romeo e che in futuro potrebbero accogliere un fratellino targato Peugeot.

Il rendering di questo video mostra un SUV con cofano corto, dimensioni compatte e posizione di guida alta, con una pratica carrozzeria a cinque porte. Nella parte anteriore possiamo vedere il nuovo emblema Peugeot con una griglia (coperta) simile nel design a quella che abbiamo visto sul restyling 3008/5008 e sulla nuova 308. I fari a LED hanno le stesse caratteristiche estetiche delle più recenti novità della casa automobilistica del Leone.

Nel 2017 e nel 2019, la società è stata sorpresa a testare prototipi del 1008 mascherati da versioni sollevate della precedente generazione 208 , indicando che il progetto era ancora in fase di sviluppo. Ma poi come sappiamo successivamente è stato messo da parte. Chissà che le cose nei prossimi anni non possano cambiare. Per il momento ci gustiamo questo video che ipotizza come sarebbe la ipotetica nuova Peugeot 1008.