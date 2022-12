Jeep Avenger: su YouTube ultimo episodio di “Concentrated Freedom”

Si conclude oggi il viaggio di Jeep attraverso le Dolomiti con “Concentrated Freedom”, la serie digitale interamente dedicata al nuovo Jeep Avenger, il primo SUV Jeep completamente elettrico. Prodotto da Lunartic Productions e interpretato da popolari influencer che hanno svelato in modo unico e divertente le caratteristiche del nuovo modello, il terzo e ultimo episodio – Explore – della miniserie è ora disponibile sul canale YouTube del brand.

Jeep Avenger: ultimo appuntamento con Concentrated Freedom

L’artista e modello francese Nicolas Simões si unisce a Rabea Schif nell’ultima tappa del viaggio. Appassionato di viaggi e fotografia, Nicolas presenterà al pubblico le straordinarie capacità della Jeep Avenger, più sostenibile grazie al suo propulsore completamente elettrico. Le strade panoramiche delle Dolomiti diventano lo scenario ideale per testare alcune delle modalità Selec-Terrain della Jeep Avenger Mud, Sand, Snow, tra cui “Normal” per la guida quotidiana e “Sport” per un maggiore piacere di guida.

Il nuovo Avenger è il primo veicolo Jeep a trazione anteriore equipaggiato di serie con Selec-Terrain e Hill Descent Control, che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, i 20 gradi di angolo di attacco e 32 gradi di angolo di uscita, lo rendono un veicolo per tutte le condizioni del terreno e per tutte le condizioni atmosferiche nel segmento. Più potente, più confortevole, più efficiente e 100% elettrica, Jeep Avenger è stata progettata anche per offrire una maggiore protezione. Avenger è stato progettato per offrire protezione a 360° e piena libertà di movimento.

Per ridurre i danni causati da impatti a bassa velocità, Avenger è dotato di fari protetti, piastre di protezione anteriore e posteriore e rivestimenti in plastica che corrono lungo tutto il corpo e sollevano le aree in cui è più probabile che si verifichino danni. Le nuove piastre paramotore sui paraurti anteriore e posteriore sono stampate a colori in materiale polimerico; quindi, se si graffiano, non perdono mai la vernice e il danno non è visibile. Avenger è stato appositamente progettato per renderlo il compagno di viaggio ideale nella guida urbana e fuoristrada.

Già disponibile nella “1a Edizione”, Jeep Avenger può essere ordinata online o presso i concessionari del Marchio. L’esclusiva “1st Edition” è dotata di luci anteriori e posteriori full LED, illuminazione ambientale, guida autonoma di secondo livello, sistema di infotainment Uconnect da 10” con display da 10,25”, plancia completamente digitale da 10,25”, wireless Apple CarPlay/Android Auto e un pad di ricarica wireless per smartphone.

Jeep Avenger

Una vera attrazione grazie alla sua livrea bicolore, è stata impreziosita da vetri oscurati e cerchi in lega da 18”. Dispone infine di climatizzatore automatico, portellone elettrico vivavoce, Blind Spot System, abbaglianti automatici, specchietto retrovisore antiriflesso, specchietti laterali riscaldabili e richiudibili elettronicamente, sensori di parcheggio a 360° con telecamera posteriore con vista drone e Mode 3 cavo di ricarica per stazioni di ricarica pubbliche.