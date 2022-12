Citroen annuncia per Natale nuova edizione di My Ami Buggy

In risposta al successo della prima versione, Citroën metterà in vendita una nuova edizione limitata di 1.000 “My Ami Buggy” alla fine del primo trimestre del 2023. Le unità saranno distribuite nei diversi paesi in cui l’Ami è commercializzato. I veicoli saranno assegnati in base all’ordine di arrivo, quindi i clienti interessati a “My Ami Buggy” saranno invitati a rimanere sintonizzati per non perdere l’apertura degli ordini che avverrà durante il primo trimestre del 2023.

Una nuova serie di 1.000 “My Ami Buggy” sarà sul mercato alla fine del primo trimestre del 2023

Questa nuova versione di “My Ami Buggy” sarà molto simile alla prima edizione, ma con alcune sorprese che saranno dettagliate prima della primavera. Ricca di carattere, robusta e alla moda, questa edizione evocherà sia il pendolarismo nella giungla urbana sia le possibilità di godersi i grandi spazi aperti, soprattutto nelle zone costiere.

Questa tendenza è la stessa che è stata utilizzata, fin dall’inizio, per la versione convenzionale dell’Ami, che ha partecipato alla trasformazione energetica dell’isola di Halki in Grecia, dove equipaggia le forze di polizia e della guardia costiera. Allo stesso modo, 7 Ami è entrato a far parte della flotta di veicoli della comunità dell’isola di Maddalena, in Italia, per fornire la propria mobilità alle squadre portuali e di polizia dell’isola.

L’internazionalizzazione di “My Ami Buggy” riflette il successo dell’Ami, un veicolo elettrico che, per il suo concept e il suo prezzo contenuto, ha rivoluzionato la mobilità locale e di cui sono già state vendute 30.000 unità in 9 paesi dalla sua lancio a fine 2020.

Una nuova serie di 1.000 “My Ami Buggy” sarà sul mercato alla fine del primo trimestre del 2023

Il dispiegamento dell’Ami continuerà nel 2023 con la sua commercializzazione in Svizzera, a Malta e nei dipartimenti francesi d’oltremare. L’elenco dei paesi in cui sarà commercializzato non è stato ancora chiuso. Lo scorso ottobre sono state aggiunte alcune nuove funzionalità alla batteria dell’Ami per migliorarne l’usabilità, soprattutto in condizioni climatiche fredde, migliorando così l’esperienza del cliente e aprendo nuove prospettive per nuove destinazioni.