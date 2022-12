Stellantis: oltre 50 premi vinti in Sud America nel 2022

Nel suo secondo anno di attività, Stellantis avanza nella leadership dei tre principali mercati per auto e veicoli commerciali leggeri in Sud America: Brasile, Argentina e Cile. Il gruppo, che rappresenta un assoluto successo di vendite nel settore automotive, ha ancora molto da festeggiare.

Nel corso del 2022, l’azienda ha vinto numerosi e importanti riconoscimenti, frutto di tutto il lavoro svolto negli ultimi 12 mesi. In tutto, il gruppo automobilistico italo-francese ha ricevuto 56 premi nelle aree più diverse.

Stellantis: il 2022 è stato un anno ricco di riconoscimenti per il gruppo

Stellantis ha vinto come produttore di auto e veicoli commerciali leggeri e azienda dell’anno all’AutoData Award, è tra le 100 aziende leader nella open innovation in Brasile nella classifica TOP 100 Open Corps ed è stata eletta tra i 100 innovatori nell’uso dell’IT nel 2022 nella classifica IT Mídia. Oltre che in Brasile, Stellantis ha ricevuto in Argentina il trofeo Miglior compagnia di iberoamericana del 2022 dall’Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias ARG.

Oltre ai riconoscimenti istituzionali, nel 2022 si sono distinti anche i professionisti che compongono il gruppo. Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sud America, è stato eletto Executive of the Year da Carsughi L’Auto Preferita ed è tra i Best CEO in Brasile secondo Forbes. Fabrício Biondo, vicepresidente della comunicazione aziendale di Stellantis Sud America, ha vinto i trofei Miglior dirigente automobilistico di Top Car TV e dell’Abiauto Award.

Fiat ha molto da festeggiare anche nel 2022. Lo storico marchio torinese e i suoi veicoli sono stati riconosciuti 31 volte in 17 importanti premi nel settore automobilistico e in altri settori nel periodo.

Leader di mercato, la casa automobilistica italiana ha vinto l’Automaker of the Year di UOL Carros come Automotive Trend by Trend Car 2023 ed è stata eletta tra le Best Companies in Customer Satisfaction dal Mesc Institute.

Dalla sua gamma, il grande vincitore dell’anno è stato il suo primo SUV coupé, il Fiat Fastback, che ha vinto ben 12 premi in pochissimo tempo.Questo modello rappresenta il lancio più importante fatto da Fiat negli ultimi anni ed è arrivato a ridefinire il suo segmento con la migliore combinazione di design, prestazioni, sicurezza e tecnologia.

Con soli tre mesi di presenza sul mercato, il nuovo Fastback si è già assicurato il titolo di miglior SUV nazionale ai Car Awards Brazil dalla rivista Car, SUV compatto e Highlight of the Year di UOL Carros, Miglior veicolo utilitario sportivo nazionale e migliore auto dell’anno di Top Car TV, SUV in Trend Car 2023, Miglior SUV/Crossover e Auto Abiauto di Abiauto.

Per completare lo scaffale dei trofei del Fiat Fastback, nelle cerimonie tenutesi a San Paolo la scorsa settimana è stato anche eletto Best Compact SUV and Car da Jornal do Carro nell’Estadão Mobility Award e come Compact SUV nel Carsughi L’Auto Preferita. Il SUV coupé è stato poi riconosciuto dal portale Mecânica Online per il miglior design esterno offerto.

Oltre al Fastback, anche altre Fiat hanno vinto diversi premi nel 2022. L’Abarth Pulse lanciato di recente, il primo SUV dello Scorpione che è arrivato sul mercato a novembre, ha ricevuto il riconoscimento dal portale Mecânica Online nella categoria Veicolo Dinamico.

Rinnovata con il model year 2023 con una nuova trasmissione CVT, il motore Firefly da 1 litro e varie novità al design, la Fiat Cronos di Stellantis è stata eletta Best Compact Sedan dall’Estadão Mobility Award. La Mobi, invece, ha vinto nella categoria Entry come modello con il più alto valore di rivendita.

Infine, il Fiat Pulse ha vinto il premio nella categoria Car/Vehicle Product all’iF Design Award 2022, uno dei premi più tradizionali e prestigiosi al mondo. Infine, Fiat Sound Design è stato premiato nella categoria Audio Branding agli International Sound Awards 2022.

Punto di riferimento per quanto riguarda i pick-up, la casa automobilistica torinese continua ad ampliare la sua collezione di trofei anche in questo segmento. Il Fiat Strada ha ricevuto il premio di alto valore di rivendita – Auto nella categoria Pick-up compatto.

Il modello di Stellantis ha vinto anche lo Small Pickup Truck di Carsughi L’Auto Preferita e, con la sua versione Volcano, è stato scelto nella categoria Best Pickup Truck dalla rivista Autoesporte. Inoltre, il successo del Toro ha portato alla vittoria del premio Best Buy dell’anno dalla rivista Quatro Rodas con le versioni Freedom e Volcano.

Con tradizione e fiducia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, in cui è leader da oltre 10 anni, la gamma di LCV del marchio torinese non poteva essere esclusa da questi traguardi. Il Fiat Fiorino è stato eletto il migliore nella categoria Cargo Van nel concorso Highest Resale Value – Veicoli Commerciali, oltre ad essere eletto nel Resale Champion – Fleet&Cia 2022 come Van.

Nello stesso concorso, il Ducato si è aggiudicato il titolo nella categoria Minibus ed è stato anche eletto Best Van dall’Estadão Mobility Award. Il Fiat Scudo ha vinto il riconoscimento come Miglior furgone elettrico nel premio Miglior camion dalle pubblicazioni O Carreteiro, Transporte Mundial, TranspoData e TV Caminhão.

Anche i veicoli Jeep sono stati premiati nel 2022 e quest’anno il marchio americano si è aggiudicato diversi titoli. Il Jeep Renegade ha vinto il premio Best Buy of the Year dalla rivista Quatro Rodas con la versione Longitude.

Il Jeep Commander ha inoltre vinto il premio per il modello con il più alto valore di rivendita di Autos 2022 nella categoria Large SUV e il titolo di Best Medium SUV dall’Estadão Mobility Award 2023.

Infine, la Jeep Compass 4xe ibrida plug-in è stata eletta Best Imported SUV by Car Awards Brasil 2023 e ha vinto il trofeo Best Hybrid sempre dall’Estadão Mobility Award 2023. In Argentina, il Jeep Gladiator ha vinto il premio della rivista AutoTest, l’Auto Test Award, nella categoria di pick-up importati.

Tanti premi anche per Peugeot, Citroën e Ram

Anche il 2022 ha portato risultati eccezionali per Peugeot. Con oltre 39.000 unità vendute tra gennaio e novembre di quest’anno, il marchio automobilistico francese ha superato del 51% le vendite nello stesso periodo del 2021. Questo è il miglior risultato dal 2014.

Tra i veicoli più eccezionali c’è il nuovo Peugeot e-2008 completamente elettrico, che è stato eletto Electric Car of the Year da Autoesporte. L’Expet ha vinto il premio Best Resale Value 2022 dalla rivista Quatro Rodas +KBB nella categoria Commercial Urban Van.

Citroën continua a celebrare gli ottimi risultati raggiunti. A novembre, il marchio ha registrato un aumento delle vendite di quasi tutti i suoi modelli in vendita in Brasile e la nuova Citroën C3 ha venduto più di 7500 unità dal suo lancio.

Il nuovo modello di Stellantis ha anche vinto alcuni premi nel 2022, come Best National Car ai Car Awards Brasil 2022, Best Compact Hatch all’Estadão Mobility Award 2023 ed è stato persino eletto Best National Car fino a 1.2 litri all’Abiauto Award. Citroën è stata anche la vincitrice nella categoria Autoesporte Digital Brand of the Year.

Ram ha battuto record di risultati e continua a mantenere la leadership nel segmento premium dei pick-up. La casa automobilistica americana rimane l’unico brand premium a vendere di più rispetto al 2021. Il cumulato da gennaio a novembre è stato di 4046 unità, il 49% in più rispetto alle 2714 registrate nello stesso periodo dello scorso anno.

Con 720 immatricolazioni, novembre è stato il miglior mese di sempre per il brand di Stellantis, che ha inserito tre dei quattro pick-up venduti nel paese nella lista dei 10 veicoli più immatricolati del mercato premium. Il Ram 3500, che occupava il secondo posto in classifica, si è anche aggiudicato il titolo di Best Pickup Truck all’Estadão Mobility Award.