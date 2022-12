Jeep Avenger: ottima partenza in Spagna

Jeep Avenger, il primo veicolo completamente elettrico del marchio, ha accumulato già più di 150 ordini online in Spagna. Si tratta di un modello compatto che inaugura una gamma di veicoli 100% elettrici ad alte prestazioni. Con soli quattro metri di lunghezza rientra nel segmento B, una categoria in forte crescita che è diventata il secondo segmento europeo per volume. La casa automobilistica del gruppo Stellantis ha scelto di non accantonare i motori a scoppio per questo modello e venderà, solo in Spagna e in Italia, la versione benzina di questo modello.

Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Jeep in Spagna e Portogallo, Paulo Carelli, in un incontro con i media in cui ha sottolineato l’importanza del mercato spagnolo per Jeep. Il marchio americano ha preso in considerazione un ambizioso piano di elettrificazione per commercializzare una gamma al 100% a “emissioni zero” in Europa prima del 2030, che include il lancio di quattro nuovi modelli o emissioni entro il 2025.

La prima, la Jeep Avenger, è già commercializzata in Spagna. “Finora Jeep Avenger ha 150 ordini in Spagna e 11.000 in tutto il mondo“, ha scritto il manager argentino. Un numero molto alto, dal momento che tutti sono stati effettuati al 100% online e depositando un acconto per ricevere l’auto tra i mesi di febbraio e aprile.

Per quanto riguarda l’elettrificazione, la Jeep Avenger è dotata di un moderno sistema di trazione elettrica a 400 volt che combina un nuovo motore elettrico, una trasmissione affidabile e una nuova batteria. Con un cavo Mode 4 da 100 kW collegato in corrente continua da un terminale di ricarica rapida presso una stazione pubblica, bastano tre minuti per raggiungere un’autonomia di 30 km, oppure 24 minuti per caricare la batteria al 20%-80% della sua capacità.

La nuova batteria da 54 kWh, anch’essa prodotta da Stellantis, offre un’elevata densità energetica e un ottimo rapporto energia nominale/utilizzabile. Nello specifico, la batteria è composta da 17 moduli e 102 celle che utilizzano la chimica agli ioni di litio NMC 811 e garantiscono 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, che diventano 550 km nel ciclo urbano.

La tecnologia più avanzata è uno dei tratti distintivi di questo modello, che incorpora funzioni come l’assistente per gli ingorghi o il rilevamento degli angoli ciechi e la sua capacità di mantenere la sua velocità, la sua posizione al centro della corsia e la distanza di sicurezza con gli altri veicoli. Inoltre, dispone di sensori di parcheggio a 360º e di una telecamera posteriore che rappresenta l’ambiente del veicolo in vista del drone.