Jeep Avenger: già oltre 10 mila preordini per il nuovo SUV

Da oggi, presso i concessionari Jeep, è possibile ordinare il nuovo Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico del marchio, che ha recentemente fatto il suo debutto mondiale al Salone di Parigi 2022. Il nuovo veicolo ha avuto una fase di pre-booking di successo, con circa 10.000 persone che si sono iscritte online per essere le prime a possedere e guidare l’esclusiva 1a Edizione. Un altro lusinghiero risultato per una vettura che ha infranto ogni barriera sin dal suo lancio, ed espressione davvero autentica dell’attitudine di un marchio storicamente abituato ad affrontare qualsiasi sfida e a raggiungere nuovi traguardi e primati.

Da segnalare che in Italia, Francia, Germania, Spagna e Belgio è disponibile anche tramite vendita online, che rappresenta la modalità di acquisto digitale più semplice e intuitiva. L’utente può facilmente personalizzare il veicolo, completare l’ordine e arrivare velocemente alla pagina di acquisto. Il processo parte dal configuratore, con il veicolo disponibile solo nella sua versione più desiderata: la Jeep Avenger 1st Edition, l’esclusiva versione completamente equipaggiata e completamente elettrica che in Italia e Spagna è disponibile anche con motore 1.2 turbocompresso. 100 cv.

L’utente può scegliere tra diverse opzioni di colore libere: Sol con tetto Volcano, Granite con tetto Volcano o la versione con il colore pieno Volcano. L’offerta di lancio include easyWallbox per la ricarica privata. Inoltre, per i clienti più tradizionali dei cinque mercati citati, gli ordini e le vendite saranno possibili anche presso i concessionari.

Divertente ed entusiasmante, Jeep Avenger 1st Edition combina capacità, stile, funzionalità e tecnologia per soddisfare le esigenze di clienti costantemente connessi, attivi e avventurosi, che cercano un veicolo 100% elettrico con dimensioni compatte, interni spaziosi e Jeep DNA. Con un’autonomia fino a 400 km e fino a 550 km nella guida urbana e un metodo di ricarica semplice e veloce, Jeep Avenger è stata creata per spingersi oltre i limiti e diventare una pura espressione di “libertà concentrata”, incorporando l’elettrificazione e la tecnologia più sofisticata in un SUV compatto.

Dal suo lancio, la nuova Jeep Avenger segna l’introduzione di una gamma di nuovi veicoli elettrici a batteria (BEV) per il marchio in Europa, come forte impegno per un futuro di mobilità sostenibile, in linea con la visione di “Zero emissioni , Libertà 100%”.

Inoltre, il SUV è uno dei sette veicoli nella rosa dei candidati per il prestigioso “Car of the Year 2023”, che verrà assegnato il 13 gennaio al Motor Show di Bruxelles. Questo risultato evidenzia l’enorme potenziale del nuovo modello Jeep. Gli ordini di Jeep Avenger sono aperti nei seguenti paesi: Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Polonia.

