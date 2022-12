Stellantis testa la nuova peugeot 2008 Flex per il Brasile

I giorni della prima generazione di Peugeot 2008 in America latina sembrano essere contati. Di recente, Stellantis ha presentato in Sud america il modello di seconda generazione completamente elettrico. Ma non ha smentito ne confermato, che il nuovo SUV con motore a combustione sarebbe stato prodotto in Brasile o in Argentina. Fino ad allora, era solo nel mondo delle ipotesi.

Avvistato in Brasile il prototipo della nuova Peugeot 2008 con motore a combustione

L’esclusiva istantanea realizzata da Auto+ su Rodovia dos Bandeirantes vicino a Limeira, nell’entroterra di San Paolo, ha svelato i piani di Stellantis. La nuova generazione di Peugeot 2008 sarà venduta anche in Brasile in versione con motore a combustione. Del resto nulla giustificherebbe tanto camuffamento in un’auto già lanciata, foss’anche solo quella elettrica.

Il modello aveva coperture pesanti, ma è stato possibile attestare che si trattava di una Peugeot 2008 solo dai fari e dalle dimensioni. Il corredo ottico è lo stesso della 208 e, mentre il modello era in marcia, era possibile scorgere, sotto la mimetizzazione, gli elementi che compongono il faro.

Le dimensioni simili alla Fiat Fastback che la scortava, oltre alle sottili luci posteriori e al paraurti posteriore sporgente, facevano capire quale modello si nascondesse sotto la mimetica.

La prova che si tratta di una Peugeot 2008 con combustione è nel doppio scarico appena sotto il paraurti. In Europa, questa configurazione è utilizzata dalla versione GT equipaggiata con un motore turbo a tre cilindri 1.2 PureTech. Tuttavia, questo set non verrà utilizzato in Brasile. In Brasile invece la gamma motori sarà tutta Fiat.

A differenza della Citroën C3 che ha debuttato con motore PSA e FCA, la Peugeot 2008 di seconda generazione arriverà con l’intero allestimento già utilizzato nei modelli Fiat. In un primo momento, il protagonista della gamma sarà il tre cilindri turbo da 1,0 litri della Pulse da 130 CV e 20,4 kgfm di coppia. Questo, associato alla trasmissione CVT, qualcosa di inaudito in Peugeot.

Tuttavia, a causa del posizionamento leggermente premium di Peugeot e poiché l’ingegneria brasiliana è già riuscita ad adattare la piattaforma CMP per ricevere motori a quattro cilindri, c’è una grande possibilità che il SUV compatto riceva anche il motore turbo flex a quattro cilindri da 1,3 litri.

Con 185 CV e 27,5 kgfm di coppia, è più potente del 1.6 THP della vecchia Peugeot 2008. È abbinato a un cambio automatico a sei marce, lo stesso che già equipaggia la Fiat Pulse Abarth ì, Fastback Limited Edition Powered by Abarth , Toro , oltre a Jeep Compass , Renegade e Commander. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo veicolo.