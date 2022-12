Jeep Wrangler 2023: l’iconico fuoristrada debutta in un importante mercato

Arriva nel mercato brasiliano il model year 2023 del modello più iconico progettato da Jeep: la Jeep Wrangler. Viene proposta nelle versioni Rubicon e Sahara a due e quattro porte.

Quando si tratta di affrontare i percorsi off-road più impegnativi, la Wrangler è il primo modello a cui si pensa. Un’icona mondiale nel settore automobilistico, il modello vanta una capacità unica di superare gli ostacoli.

Jeep Wrangler Rubicon 2023 interni

Jeep Wrangler 2023: il nuovo model year arriva in Brasile in tre allestimenti

La Jeep Wrangler 2023 porta con sé tutte le capacità che solo una Jeep può offrire sui sentieri, il suo habitat naturale, ma anche tutto il comfort nell’utilizzo quotidiano. La gamma 2023 mantiene tutte le incredibili caratteristiche del modello.

Sotto il cofano c’è un motore turbo da 272 CV e 400 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti, la trazione 4×4 ridotta e dei differenziali autobloccanti anteriore e posteriore, oltre all’esclusiva barra stabilizzatrice anteriore scollegabile, che aumenta l’articolazione delle sospensioni, consentendo all’assale anteriore di lavorare più liberamente e ad entrambe le ruote di mantenere il contatto con il suolo, garantendo una maggiore capacità di trazione.

L’iconico fuoristrada americano dispone anche di un ampio pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, come il pilota automatico con regolatore di velocità adattivo, la frenata automatica di emergenza (AEB) e l’accensione automatica dei fari Full LED, che utilizza le immagini di una telecamera posizionata nella parte superiore del parabrezza per seguire il traffico dei veicoli che precedono e regola automaticamente il fascio luminoso per evitare di abbagliare gli altri guidatori.

La telecamera frontale off-road è un’altra caratteristica che differenzia la Jeep Wrangler Rubicon dalle altre varianti. Presente anche sul pick-up Gladiator, è stata pensata per rendere ancora più facile il superamento degli ostacoli.

Utilizza un obiettivo grandangolare e la sua attivazione avviene attraverso il display touch da 8.4 pollici del sistema di infotainment Uconnect. Consente al conducente di affrontare qualsiasi sfida a testa alta. Può anche essere utilizzata in combinazione con la retrocamera e i sensori di parcheggio per facilitare le manovre.

La Wrangler Rubicon dispone anche del sistema Off-Road+, che adatta automaticamente il veicolo alle condizioni del terreno, agendo sui principali sistemi, quali acceleratore, Selec-Speed ​​control, traction control e cambio marcia, al fine di garantire prestazioni ottimali per il terreno. L’allestimento Rubicon presenta anche dei nuovi cerchi in lega per rendere il SUV ancora più avventuroso.

Dotazioni di serie e prezzi

Tra le principali dotazioni della Jeep Wrangler Rubicon 2023 per il mercato brasiliano abbiamo motore turbo benzina da 2 litri da 272 CV di potenza e 402 Nm di coppia massima, cambio automatico a 8 rapporti, 1,5 tonnellate di capacità di rimorchio, trazione Rock Trak 4×4 con rapporto ridotto 4:1, blocco del differenziale elettronico Tru-Lok, assali Dana 44, nuova telecamera anteriore off-road, barra stabilizzatrice anteriore con disconnessione elettronica, protezioni, cerchi da 17” con pneumatici ad uso misto, sistema di controllo in discesa, Off-Road Pages, sistema Off-Road+, tetto rimovibile Freedom Top in tinta con la carrozzeria, portiere rimovibili, parabrezza pieghevole, due ganci traino anteriori e uno posteriore, protezioni per motore, trasmissione e serbatoio, fari anteriori e fanali posteriori a LED, controllo adattivo della velocità, Forward Collision Warning con frenata di emergenza, monitoraggio degli angoli ciechi, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, supporto Apple Car Play e Android Auto, navigatore GPS, impianto audio premium Alpine, nove altoparlanti + subwoofer, quadro strumenti digitale da 7 pollici, telecamera inversa, rilevatore del traffico trasversale, chiave in loco con avvio remoto, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, airbag frontali e laterali, ERM e ESC, assistente all’avviamento in salita, sedili rivestiti in pelle, sistema di scarico dell’acqua per il lavaggio interno e 120 accessori firmati Mopar.

La Jeep Wrangler 2023 è già disponibile in Brasile in tre versioni. Ecco i prezzi nel dettaglio:

Sahara 2 porte: 456.992 R$ – 81.128 euro – (Brasile) / 471.546 R$ – 83.712 euro – (San Paolo)

Sahara 4 porte: 466.889 R$ – 82.885 euro – (Brasile) / 481.758 R$ – 85.525 euro – (San Paolo)

Rubicon: 481.834 R$ – 85.538 euro – (Brasile) / 497.179 R$ – 88.262 euro – (San Paolo)