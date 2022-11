Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition 2023: solo 100 esemplari per questa versione speciale

Il model year 2023 della Wrangler, il SUV più capace della storia, debutta ufficialmente in Messico con un’edizione limitata di 100 unità chiamata Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition 2023 con l’esclusivo colore High Velocity e su base Unlimited Rubicon.

La Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition 2023 vanta impareggiabili capacità off-road grazie ai sistemi 4×4 Command-Trac e Rock-Trac, agli assali anteriore Dana M210 Heavy Duty e posteriore Dana M220, ai differenziali anteriori e posteriori con bloccaggio elettronico Tru-Lock, agli pneumatici off-road da 35 pollici con bloccaggio centrale, al kit di sollevamento per le sospensioni da 3,81 cm con ammortizzatori personalizzati e al rapporto di trasmissione migliorato di 4,56:1 che consente l’arrampicata a bassa velocità con maggiore controllo e una migliore distribuzione della coppia.

Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition 2023: in Messico debutta un’edizione speciale del fuoristrada

Tutto ciò lo rende il SUV più estremo e capace nel suo segmento, pronto a conquistare ogni percorso, per quanto difficile possa sembrare, godendo della migliore maneggevolezza, trazione e prestazioni in fuoristrada.

La nuova Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Edition propone una capacità di guado di 85,3 cm a una velocità di 8 km/h, un’altezza dal suolo di 32,8 cm, un angolo di entrata di 47,4°, un angolo di dosso di 26,7° e un angolo di uscita di 40,4°.

Come detto ad inizio articolo, il fuoristrada arriva nel mercato messicano in appena 100 unità con un prezzo di 1.432.900 pesos (71.631 euro).

La vettura conserva il suo design scultoreo immediatamente riconoscibile grazie allo storico badge Jeep. Il design esterno è audace e robusto. Presenta un aspetto ampio e una linea di cintura ribassata, aumentando le dimensioni dei suoi finestrini per migliorare la visibilità esterna.

Mantiene la leggendaria griglia a sette barre. Queste si intersecano con i fari, rendendo omaggio alla Jeep CJ. I fari e i fendinebbia a LED forniscono una luce bianca nitida e si aggiungono al look distintivo del SUV. Presenta i familiari DRL che formano un alone attorno al perimetro esterno dei fari e gli indicatori di direzione anteriori situati sulla parte anteriore dei parafanghi.

La Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition 2023 arriva in Messico prendendo come base di partenza l’allestimento Rubicon. Questo propone pneumatici fuoristrada da 35 pollici con bloccaggio centrale, kit di sospensioni rialzate da 3,81 cm con ammortizzatori speciali, paraurti in acciaio, estensioni per i passaruota e cerniera posteriore rinforzata per la ruota di scorta da 35 pollici sul portellone.

L’abitacolo

Gli interni della nuova Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition conservano stile esclusivo, versatilità, comfort e maneggevolezza intuitiva. Materiali di alta qualità e lavorazione di precisione proliferano in tutto l’abitacolo.

La consolle centrale tradizionale presenta un design pulito e scolpito che si abbina al quadro strumenti. Un cruscotto rivestito a mano presenta superfici morbide al tatto con cuciture audaci. Elementi funzionali come l’aria condizionata e i controlli del volume, le porte USB e il pulsante Stop-Start System (ESS) sono stati progettati per un rapido riconoscimento e un facile accesso dal posto di guida o passeggero. Le bocchette d’areazione sono delimitate da un profilo cromato platino che gli conferisce un aspetto premium e robusto allo stesso tempo.

La funzionalità e la versatilità di Jeep sono esaltate nella consolle centrale con dettagli in metallo argentato. La consolle centrale ospita la leva selettrice, il ripartitore di coppia e il freno a mano. La leva del cambio, le impugnature e la cornice dello schermo dell’infotainment utilizzano bulloni reali, sottolineando l’uso di metodi costruttivi genuini.

Il quadro strumenti è dotato di un display TFT a LED da 7 pollici. Questo consente al guidatore di configurare le informazioni visualizzate in più di 100 modi diversi, tra cui musica, pressione degli pneumatici o tachimetro digitale. I pulsanti integrati nel volante consentono di controllare l’impianto audio, le funzioni vocali e la velocità senza togliere le mani dal volante in qualsiasi momento.

La Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition 2023 incorpora il rinomato sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici. Due porte USB nella parte anteriore e altre due alla portata degli occupanti posteriori si collegano al centro multimediale. Diverse prese di alimentazione ausiliarie da 12V sono presenti all’interno della Wrangler.

Sotto il cofano c’è il Pentastar V6 da 289 CV

La Xtreme Recon Edition è dotata di sedili in pelle nera con sedile del conducente dotato di regolazione manuale a 6 vie e lombare manuale a 2 vie e sedile posteriore sdoppiato 60/40. Sotto il cofano trova posto il motore Pentastar V6 da 3.6 litri che eroga 289 CV e 353 Nm di coppia massima. Accanto troviamo la tecnologia mild-hybrid eTorque e un nuovo cambio automatico a 8 velocità.

Le caratteristiche del sistema eTorque includono avviamento automatico Start/Stop, servosterzo elettronico, interruzione prolungata del carburante, gestione delle marce, ricarica intelligente della batteria e frenata rigenerativa. Sia il powertrain che il flusso di carburante possono essere interrotti in fase di arresto, discesa o decelerazione.

Conosciuta per la sua raffinatezza, potenza, efficienza e versatilità, la Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition 2023 beneficia della rinomata coppia ai bassi regimi del Pentastar V6, indispensabile nei tour in 4×4 o quando le condizioni del terreno sono difficili.

La sicurezza e la protezione degli occupanti sono state aspetti fondamentali durante lo sviluppo della nuova Wrangler, che si riflette negli oltre 75 componenti di sicurezza attiva e passiva disponibili.

Questi includono monitoraggio dell’angolo cieco, controllo del traffico trasversale posteriore, retrocamera ParkView con griglia dinamica, controllo elettronico della stabilità (ESC) con mitigazione elettronica del rollio e airbag 4-in-1.