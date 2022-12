Fiat 1000: in Francia immaginano una maxi 500 per sfidare Volkswagen Golf

In Francia dovrebbero essere molto informati su quello che potrebbe accadere in futuro nelle gamme dei brand di Stellantis. Del resto il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA, con la nomina a CEO di Carlos Tavares, ex numero uno di PSA, ha spostato chiaramente il suo baricentro in terra transalpina.

Per questo anche un semplice render che arriva da li deve essere preso in considerazione più seriamente rispetto ad altre ipotesi più o meno fantasiose. Proprio dalla Francia arriva il render che vi mostriamo in questo nostro articolo. Si tratta della Fiat 1000 immaginata dall’artista digitale e design Didier Ric e pubblicato in anteprima dal sito francese L’Automobiles-magazine.

Ecco la Fiat 1000: un render immagina una futura rivale di Volkswagen Golf

L’ipotesi in questione è quella del lancio sul mercato di una berlina di segmento C dalle dimensioni d una Volkswagen Golf, ribattezzata Fiat 1000 a simboleggiare una dimensione quasi “doppia” rispetto ad una normale Fiat 500. Si tratterebbe insomma di una sorta di erede di Fiat Stilo ma con caratteristiche chiaramente prese in prestito dalla nuova 500. Una vettura di questo tipo si collocherebbe al vertice della gamma di Fiat come sua top di gamma.

Difficilmente però vedremo in futuro una Fiat 1000 nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Sembrano altri al momento gli obiettivi per quanto riguarda i prossimi anni. Come sappiamo la prima ad arrivare sarà la nuova 600 che avrà le sembianze di un SUV compatto lungo circa 4,1 m. A seguire dovrebbe debuttare la nuova generazione di Fiat Panda che sarà una vettura di segmento B lunga circa 4 metri.

Nel 2024 dovrebbe arrivare il momento per la nuova Fiat Topolino gemella di Opel Rocks-e e di Citroen AMI che molto probabilmente sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Entro il 2025 dovrebbe toccare ad un SUV di segmento C lungo circa 4,4 m che in un solo colpo dovrebbe prendere il posto di Fiat Tipo e 500X. Questo modello è destinato ad essere la futura ammiraglia della gamma di Fiat che non andrà oltre.

Dunque non sembra esserci spazio per una Fiat 1000 nella gamma della casa italiana sebbene in passato in più occasioni si era parlato del possibile arrivo di un modello di questo tipo nella gamma del marchio di Torino, ma a quanto pare i piani con l’avvento di Stellantis sembrano essere cambiati.

