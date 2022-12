Alfa Romeo Tonale: rimandata al Test dell’Alce

L’Alfa Romeo Tonale si è rivelata fin dalle prime battute un successo straordinario, andando persino oltre le già rosee previsioni del gruppo Stellantis. Eppure, ciò non le ha consentito di brillare nel famigerato Test dell’Alce, dove le qualità delle auto viene messa a dura prova.

Alfa Romeo Tonale delude nel Test dell’Alce

Il canale YouTube KM77, team di esperti spagnoli, ha sottoposto lo sport utility di dimensioni compatte al canonico programma di cambio di corsia e slalom, non raccogliendo i risultati sperati. Difatti, l’Alfa Romeo Tonale ha creato qualche difficoltà, incapace di evitare alcuni piloni arancioni. I tester hanno conseguito la velocità necessaria mediante il selettore di guida DNA in modalità dinamica, che imponeva l’adozione del cambio a doppia frizione a mantenere una marcia bassa, aggiungendo, pertanto, un prezioso freno motore.

Nelle sessioni antecedenti, con la predefinita modalità del mezzo, l’Alfa Romeo Tonale procedeva spedita. Soffriva di evidenti criticità in termini di maneggevolezza se rapportata a diretti competitor sul mercato. Giusto per avere un’idea di ciò, tiriamo in ballo due esemplari dalle caratteristiche analoghe. Il primo è la Nissan Ariya, in grado di registrare 77 km/h, il secondo risponde al nome di Mini Cooper SE Countryman. Nonostante il peso decisamente superiore, la britannica del gruppo BMW si è distinta di gran lunga meglio rispetto all’Alfa Romeo Tonale. A tal proposito, ha avuto la capacità di passare indenne gli stessi coni a 79 km/h.

La prova ha riguardato un’Alfa Romeo Tonale mild hybrid 1,3 litri da 130 cavalli con trazione integrale. Va, però, specificato che l’allestimento utilizzato era quello Speciale: in buona sostanza, faceva leva su pneumatici 235/40 R20, dall’area di contatto di poco maggiore se rapportati ai 235/50 R18 usufruiti sui mezzi standard.

Ciò non ha avuto delle ripercussioni sull’esito del cambio di corsia, ma ha inciso sui valori riscontrati nello slalom, che, eseguito da fermo, ha segnalato la scarsa risposta dell’Alfa Romeo Tonale. Ha ultimato il tragitto in 24,9 secondi, contro i 23,3 secondi della Mini Cooper SE Countryman. Ciononostante, i collaudatori di KM hanno puntualizzato che le rilevazioni non la dicono tutta: in circostanze di guida reale, il modello risulta agile e preciso.