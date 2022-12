Ferrari: tavolino realizzato con il suo motore venduto a cifra record

I mobili realizzati con parti di automobili non sono insoliti. In particolare capita spesso di vedere divani i cui sedili sono incorporati nelle sezioni anteriori o posteriori dei modelli classici. O tavoli il cui piano è fissato a un blocco motore. Un motore a dodici cilindri è ovviamente l’ideale semplicemente per le dimensioni. Se anche il mobile deve avere un bell’aspetto, il marchio Ferrari è la prima scelta.

Ferrari: un tavolino realizzato con un suo motore V12 è stato venduto all’asta da RM Sotheby’s per la cifra folle di 246 mila dollari

La casa automobilistica del cavallino rampante è nota per lo sviluppo e la costruzione di motori V12 non solo particolarmente potenti, ma anche molto eleganti, ad esempio quelli del SUV Purosangue. Ecco perché una storica Ferrari V12 è stata utilizzata per il tavolino che RM Sotheby’s ha messo all’asta il 10 dicembre 2022 a Miami.

Sfortunatamente, la casa d’aste non rivela nel testo di accompagnamento da quale modello provenga l’unità con le sue trombe di aspirazione aperte. Ciò che è chiaro è che ha sei doppi carburatori Weber ed è stata cromata per la sua seconda carriera. Le quattro staffe per il piano del tavolo, realizzato in vetro temprato, si sviluppano dai collettori di scarico. Le staffe sono regolabili in altezza, il che significa che il tavolo può essere utilizzato sia da seduti che in piedi.

A quanto pare si dovrebbe trattare dell’unico esemplare realizzato al mondo. Il fatto che un offerente alla fine fosse disposto a pagare 246.000 dollari (attualmente l’equivalente di circa 233.500 euro) per il tavolo realizzato dal motore Ferrari V12 potrebbe aver sorpreso sia lui che gli esperti di RM Sotheby’s. Del resto, il prezzo stimato era di “soli” 30.000-60.000 dollari (attualmente l’equivalente di circa 28.500-57.000 euro).

Ti potrebbe interessare: Ferrari Purosangue “Fuego” di DMC: annunciato il kit estetico per il SUV