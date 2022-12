Ferrari SF90 Versione Speciale: il prototipo torna a Fiorano | Video

Sulla pista di Fiorano è tornata in azione la Ferrari SF90 Versione Speciale (F173VS), con un nuovo “muletto” di prova. La vettura, destinata probabilmente a fare il suo debutto in società a fine 2023 (o anche oltre), eleva i contenuti sportivi della SF90 Stradale, portando le performance a un altro livello, ancora più stellare. Il prototipo, come al solito, è stato pizzicato da Varryx. Il video dei test ha trovato spazio nel suo canale YouTube, per la gioia degli appassionati del “cavallino rampante”. Qui lo abbiamo condiviso, per aggiungere degli splendidi contenuti visivi al nostro post.

Si tratta di un avvistamento importante, perché riguarda un modello estremo, nel solco della 812 Competizione o, per restare nell’ambito delle auto a motore posteriore centrale, delle varie 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale, 488 Pista. Modelli che hanno spinto ancora più alto l’asticella delle performance rispetto alle vetture da cui sono state tirate fuori.

La Ferrari SF90 Versione Speciale, quindi, porterà ad un livello più estremo i contenuti delle varianti con Assetto Fiorano. Ancora si sanno poche notizie su questa vettura, ma scorrendo le immagini si nota un “buco” nel cofano anteriore simile a quello della 488 Pista. In coda ci sono degli scarichi diversi. Non si può escludere la presenza di una vistosa ala posteriore, molto deportante. Lo scopriremo più avanti. I test, intanto, proseguono.

La futura belva emiliana avrà sicuramente un comportamento dinamico più incisivo e coinvolgente rispetto alla versione “standard”, che è una già una best in class. La ricetta, come già riferito in un’altra circostanza, è la solita: maggiore potenza, leggerezza più accentuata, maggiore carattere sportivo e più alto coinvolgimento sensoriale.

Se si pensa che la “normale” Ferrari SF90 Stradale sviluppa una potenza massima di 1000 cavalli e detiene il record sul giro, per auto di serie, sulla pista di Fiorano, non ci vuole molto a capire su quali livelli stellari andrà a collocarsi la Versione Speciale (o come altro si chiamerà), il cui powertrain ibrido otterrà un’ulteriore iniezione di energia. Purtroppo, dal video, non sembra che il sound ne tragga giovamento, specie rispetto alle sonorità da antologia delle 812 Competizione e Daytona SP3, ma quelle hanno un 12 cilindri sotto il cofano. A voi i fotogrammi. Buona visione: