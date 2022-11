Un simulatore Alfa Romeo fai da te realizzato con parti di vere auto

Divertirsi con i videogiochi a tema corse è molto più semplice se si dispone di una postazione con volante e pedaliera. Certo, possedere un simulatore seriale tecnologicamente avanzato risolverebbe tutti i problemi in questo senso, ma spesso ci sono ostacoli economici. Quelle non avute da un benzinaio polacco di nome Adriano, noto su Instagram come “simalfaproject_sneyk23”, che ha avuto la brillante idea di “riciclare” due Alfa Romeo d’epoca, rispettivamente una 159 e una Brera, per realizzare un simulatore fai da te.

Un benzinaio polacco ha realizzato un simulatore utilizzando parti di vere Alfa Romeo

Tutti gli elementi originali Alfa Romeo utilizzati per la realizzazione di questo simulatore sono originali: il progetto è partito da un volante Logitech G29, attorno al quale, mese dopo mese, sono stati aggiunti uno dopo l’altro nuovi componenti. In particolare, l’abitacolo deriva in parte dalla berlina e in parte dalla coupé dell’azienda del Biscione, e comprende gran parte della plancia, le bocchette dell’aria e tutta la consolle centrale.

E non è tutto: i quadranti, l’unità audio e le manopole di controllo sono illuminati, con una luce arancione abbinata sui pedali in alluminio che crea un’atmosfera molto coinvolgente durante l’utilizzo del simulatore al buio. Da un Logitech G29 si è poi passati ad un volante multifunzione di un’Alfa Romeo Giulia.

I pedali, il volante e il pomello del cambio sono perfettamente funzionanti nel simulatore, il che significa che non solo sono stati installati per rendere la postazione di lavoro più attraente, ma sono anche essenziali per il gioco. Questa è una configurazione compatibile sia con PC che con Playstation. L’esperto polacco in questione ha indicato che il suo prossimo obiettivo è quello di far seguire alle informazioni della dashboard quelle del gioco, anche se questo passaggio sarà possibile solo con i giochi per PC.

