Stellantis: i problemi logistici sarebbero la causa delle disastrose vendite in UK

Mentre il mercato automobilistico britannico ha celebrato un ritorno alla crescita a novembre, Stellantis ha subito un mese “disastroso” in cui la vendita di nuove auto è diminuita drastricamente a causa di un cambiamento nei sistemi di distribuzione. Le immatricolazioni del marchio Peugeot si sono più che dimezzate a novembre a sole 2.367 unità, non lontano dai numeri Porsche. Nel frattempo, le vendite di Citroën sono diminuite del 13%, quelle di Fiat del 39% e quelle Vauxhall del 6%.

Forte calo delle vendite di Stellantis a novembre in UK

Il mercato automobilistico britannico complessivo è aumentato del 23% sulla scia del ritorno dell’offerta di chip rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, secondo la lobby automobilistica britannica che organizza la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

I clienti si sono rassegnati a lunghi ritardi in attesa di nuove auto poiché i produttori di automobili hanno faticato a tenere il passo con la domanda a causa della carenza di ricambi. Tuttavia, molti degli acquirenti interessati alle auto di Stellantis erano stati informati che i loro veicoli erano in viaggio verso il concessionario e si aspettavano una consegna imminente, prima di essere informati di nuovi ritardi.

Un acquirente è stato informato dal proprio fornitore che la sua nuova Citroën era uno dei 5.000 veicoli “persi” durante lo spostamento dei dati logistici da Gefco a un nuovo database del “sistema di trasporto centrale” Stellantis. La perdita delle informazioni del database ha fatto sì che i concessionari non sapessero se le auto fossero state sottoposte all’ispezione pre-consegna (PDI).

A proposito di ciò, Stellantis ha dichiarato: “L’attuale situazione delle consegne è attualmente fortemente influenzata dalla mancanza di capacità di trasporto sul mercato europeo. A causa della pandemia in corso, della situazione geopolitica e della conseguente assenza di autisti da parte degli spedizionieri, ci sono ritardi nelle consegne.”

“Nonostante le sfide, stiamo facendo del nostro meglio per fornire ai nostri clienti i veicoli che hanno ordinato il più rapidamente possibile. Il ritiro da parte dei rivenditori è un modo per migliorare l’attuale situazione di consegna. I rivenditori possono ora ritirare i veicoli ordinati direttamente dai compound (strutture di stoccaggio intermedio) in modo che possano essere consegnati tempestivamente ai nostri clienti.”

