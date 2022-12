Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: il nuovo progetto fa sognare i fan del Biscione

Secondo una storia di Instagram ormai scaduta, sembra che Alfa Romeo possa unire le forze con la leggendaria casa di design Zagato. Il progetto sarebbe quello di realizzare una vettura su misura basata sulla berlina Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Il teaser è stato intitolato Alfa Romeo Giulia SWB Zagato. Siamo sicuri che questo progetto quando sarà ultimato si tradurrà in qualcosa di speciale.

Primo teaser del progetto Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Per chi non lo conoscesse, Zagato è un carrozziere indipendente noto per aver collaborato con diverse case automobilistiche, tra cui Alfa Romeo in passato. Alcune delle più famose creazioni basate su Alfa di Zagato includono la SZ, la TZ3 Stradale basata su Dodge Viper e la 1900 SSZ. Le informazioni riguardanti quest’ultimo progetto sono per il momento assai limitate, ma l’immagine è stata pubblicata con le parole “Alfa Romeo Giulia SWB Zagato“. L’unica immagine teaser mostra il disegno del fanale posteriore, che pare tragga ispirazione dalle passate creazioni Alfa Romeo Zagato con la coda tronca.

A giudicare dal nome, immaginiamo che questa vettura sarà basata sulla berlina Giulia con modifiche esterne significative, tra cui un passo più corto. La voce prevalente è che Zagato potrebbe eliminare le porte posteriori per creare la Giulia Coupé di cui si vociferava da anni. L’auto condividerebbe probabilmente un motore con la Giulia, probabilmente la Quadrifoglio. Nelle specifiche GTA, questo produce 540 cavalli.

Le auto di Zagato sono altamente esclusive, quindi la Alfa Romeo Giulia SWB Zagato sarà probabilmente costruita in numero limitato con un prezzo elevato e, come confermato dal design del fanale posteriore, sarà probabilmente molto diversa da una Giulia. Insomma, non sarà solo una Giulia con due porte mozzate. Non sono stati forniti dettagli su quando aspettarsi questa vettura, quindi probabilmente aspetteremo almeno fino al 2023.

