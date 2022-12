Dodge: nuovi modelli in arrivo nel 2023

Dodge Charger e il Challenger sono ormai giunti alla fine della loro carriera. Dopo una raffica di modelli speciali per il canto del cigno, le due muscle car con motore Hemi si avvicinano alla fine della loro vita, con un’interruzione della produzione nel dicembre 2023. Questo lascerà la Hornet e la Durango come le due auto rimanenti nella gamma Dodge oltre il 2023.

Dodge: il CEO Tim Kuniskis conferma che nel 2023 la casa americana lancerà novità sul mercato

Ma non sarà sempre così, secondo il CEO di Dodge Tim Kuniskis. Parlando con Muscle Cars & Trucks , Kuniskis ha affermato che ci saranno altri prodotti Dodge da introdurre il prossimo anno per riempire il vuoto che le muscle car lasceranno.

Kuniskis ha aggiunto che i piani futuri a lungo termine di Dodge saranno rivelati ai concessionari l’anno prossimo. Si aspetta anche che questi piani possano trapelare anche se si augura che ciò non accada.

“A proposito, condivideremo i nostri futuri piani a lungo termine con i nostri rivenditori all’inizio del prossimo anno. E ci piacerebbe credere che tutte queste cose rimangano top secret fino a quando le riveleremo ma sappiamo che difficilmente ciò accadrà, ha detto Kuniskis durante una sessione di domande e risposte.

Per quanto riguarda ciò che verrà rivelato nel 2023 per entrare a far parte della gamma di modelli di Dodge, a questo punto è ancora un mistero. Si ipotizza l’introduzione di una nuova versione della Durango, nonché di muscle car di nuova generazione con motore Hurricane I6 basate sulla nuova architettura STLA Large.

La versione di serie della nuova muscle car elettrica, presentata in anteprima con la Charger Daytona SRT Concept, potrebbe arrivare negli showroom nel 2024. Da segnalare che ci saranno diverse versioni di questa vettura “eMuscle”, che avranno potenze diverse a seconda della modello.

