Jeep ha deciso di diversificare ulteriormente la tavolozza dei colori per la carrozzeria di Jeep Gladiator, aggiungendo il colore della vernice esterna Earl alla gamma 2023. Inizialmente introdotto sul concept Farout, Earl, un’audace tonalità di grigio con accenni di acqua, si unisce alla gamma del modello della casa americana dopo il suo debutto in produzione in precedenza quest’anno sulla gamma di Jeep Wrangler del 2023.

Jeep Gladiator aggiunto un nuovo colore per la carrozzeria del pickup

“La comunità Jeep ha espresso molti feedback positivi sul tono Earl quando ha debuttato sul concept Gladiator Farout”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep in Nord America. “Lavoriamo per fornire ciò che i nostri clienti ci dicono di volere, ed Earl è l’ultimo esempio di un altro tono straordinario che parla alla nostra fedele ed esigente comunità Jeep”.

Earl si unisce ad High Velocity, Firecracker Red, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting-Gray, Granite Crystal, Black e Brilliant White come colori disponibili per la vernice esterna per la Jeep Gladiator 2023. Disponibile su tutti gli allestimenti del famoso pickup di Jeep inclusi Sport e Overland, l’opzione di vernice esterna Earl è ora disponibile su ordinazione.

Ricordiamo che questo modello di Jeep è molto popolare in Nord America ma di recente il gruppo Stellantis ha deciso di introdurlo anche in Europa e i risultati sono stati abbastanza buoni. Sebbene le vendite di pickup siano davvero esigue nel nostro continente rispetto ad altre aree del mondo, la quota di mercato di questo modello è abbastanza buona. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di quello che al momento rimane l’unico pickup presente nella gamma della casa automobilistica americana del gruppo Stellantis.

