Jeep Gladiator non sarà elettrico?

Proprio la scorsa settimana, Jeep ha presentato una serie di nuovi entusiasmanti prodotti per il suo futuro elettrico. Gli Stati Uniti potrebbero non ricevere il SUV compatto Avenger, ma riceveranno i nuovi Wagoneer S e Recon. Quest’ultima è, essenzialmente, un’alternativa completamente elettrica all’iconico Wrangler e attirerà senza dubbio una nuova base di clienti. Quello che molti si domandano è se ci sarà anche una versione elettrica di Jeep Gladiator.

Per il momento non è prevista un Jeep Gladiator elettrico

Secondo Christian Meunier, CEO di Jeep, per il momento questo modello non si farà. “Non vedo vantaggi di fare un pickup basato sul Recon quando abbiamo un Jeep Gladiator che sta andando molto bene, il che è un vero affare”, ha detto Meunier ad Australia’s Drive. Meunier ha anche sottolineato che un pickup basato su un’auto come Recon che utilizza la piattaforma STLA Large con costruzione unibody – “non sarebbe una Jeep”.

Ma questo non vuol dire che non vedremo mai un pickup Jeep elettrico. “Tutto è aperto, ma non siamo un marchio di pickup. Jeep Gladiator è uno stile di vita”, ha aggiunto il CEO. Negli ultimi anni, Jeep si è spostata in un territorio inesplorato, con veicoli come Compass e Renegade che apportano al marchio convenienza e appeal mainstream. Con questo in mente, Jeep potrebbe benissimo invadere il fiorente segmento dei pickup compatti.

Il segmento sta godendo di grande popolarità in questo momento. La Ford Maverick, ad esempio, sta vendendo una tempesta e persino rubando le vendite ai concorrenti indiretti. Sicuramente un prodotto a marchio Jeep andrebbe bene in questo mercato? Ma Meunier non è interessato.

“Non sarebbe una Jeep. Gladiator non è… un camioncino convenzionale, non è un cavallo di battaglia, e di certo non è… basato su un’auto perché è molto capace. Vogliamo essere, in ogni segmento, il più capace .” Anche se sarebbe una buona mossa per Jeep, l’introduzione di un piccolo camion Jeep potrebbe avere un impatto negativo su altri marchi di proprietà di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Jeep non getta la spugna in Australia nonostante vendite inferiori alle aspettative