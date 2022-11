Nuova Alfa Romeo Montreal: il suo ritorno immaginato così [Render]

Attualmente la gamma di Alfa Romeo è composta da soli tre modelli: Giulia, Stelvio e Tonale. In futuro però le cose sono destinate a cambiare. Infatti il gruppo Stellantis punta forte sul rilancio del brand del Biscione che è già tornato alla redditività e dunque vuole arricchire la gamma del marchio con numerose nuove novità. Queste notizie ovviamente stanno suscitando la gioia dei numerosi fan del Biscione come dimostrano sempre più frequenti render che appaiono sul web ad ipotizzare possibili future auto dello storico marchio milanese. E questo il caso della nuova Alfa Romeo Montreal immaginata dall’artista digitale Kit-Core che vi mostriamo in questo articolo.

Nuova Alfa Romeo Montreal: la futura generazione immaginata con questo design in un render

Di una nuova Alfa Romeo Montreal per il momento non vi sono notizie anche se si tratta di un modello che ha fatto la storia della casa automobilistica del biscione e inoltre il CEO Jean-Philippe Imparato ha detto chiaramente di voler riportare nella gamma di Alfa Romeo alcune auto sportive ad alte prestazioni in versione estremamente limitata.

Potrebbe dunque essere proprio questo il caso di una nuova Alfa Romeo Montreal che qui viene immaginata in chiave moderna e soprattutto in versione completamente elettrica. Non sappiamo se anche questo modello faccia parte dei piani del Biscione che nel primo trimestre del 2023 presenterà la concept car di una sportiva che poi forse nel 2025 sarà prodotta in edizione estremamente limitata di non oltre 100 unità. Nei prossimi anni sembrano esserci buone probabilità anche per il ritorno di Duetto.

Dunque non vediamo il perché non si possa ipotizzare pure il ritorno di una nuova Alfa Romeo Montreal, una vettura che nella sua versione originale fu disegnata da Marcello Gandini e assemblata alla Bertone.

