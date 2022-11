La prima Alfa Romeo solo elettrica arriverà nel 2025 e sarà straordinaria

La prima auto solo elettrica di Alfa Romeo arriverà nel 2025. Questa vettura sarà preceduta nel 2024 dal B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia e che avrà pure una versione a zero emissioni ma nella sua gamma ci saranno ancora auto a benzina e ibride. A proposito della prima vettura ad essere prodotta solo in versione elettrica al 100 per cento il CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato ha detto che si tratterà di una vettura dalle prestazioni davvero elevate.

Alfa Romeo: la prima elettrica nel 2025 offrirà prestazioni di alto livello

Il numero uno di Alfa Romeo non ha voluto dire di quale auto si tratterà esattamente, anche se in molti pensano che sarà la nuova generazione di Giulia. Tuttavia il francese ha dichiarato che sarà la prima auto del Biscione ad usare la piattaforma STLA Large e la prima ad impiegare STLA Brain.

La prima è una piattaforma modulare che verrà utilizzata su tutte le nuove auto elettriche di Stellantis, mentre il sistema STLA Brain sarà una sorta di “supercomputer” orientato ai servizi, completamente integrato nel cloud, che separa i cicli hardware e software, consente agli sviluppatori di creare e aggiornare rapidamente funzionalità e servizi senza attendere il rilascio di nuovo hardware.

Alfa Romeo utilizzerà anche l’intelligenza artificiale per raccogliere, ad esempio, dati tecnici per avere feedback sulle prestazioni, anticipazione delle traiettorie, e permettere così al guidatore di migliorare la sua guida in pista.

A proposito di questa auto Imparato da Balocco ha detto che darà le stesse sensazioni di una qualsiasi altra auto di Alfa Romeo e si caratterizzerà per prestazioni elevate grazie a motori che andranno da 350 a 800 cavalli a seconda della versione.

Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso dei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello destinato a far entrare la casa automobilistica milanese in una nuova era.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4: debutta la nuova versione del C-SUV