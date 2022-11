Abarth 500e Cabrio: c’è chi la immagina con questo stile [Render]

Abarth 500e Cabrio è la versione decappottabile della vettura della casa automobilistica dello scorpione ufficialmente svelata ieri in versione coupé. Oggi sul web è apparso un render del famoso designer e artista digitale X-Tomi Design che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa vettura quando finalmente sarà lanciata sul mercato.

Ecco come potrebbe essere Abarth 500e Cabrio

Abarth 500e Cabrio sarà molto simile alla versione presentata ieri a parte la presenza del tetto in tela che potrà essere aperto premendo un pulsante al pari di quanto avviene con la normale Fiat 500 elettrica Cabrio. Per il resto le specifiche del modello dovrebbero essere le stesse della normale Abarth 500e.

Abarth 500e indossa un bodykit esclusivo, combinato con una configurazione del telaio più sportiva, un motore elettrico più potente, nuove modalità di guida e un “Sound Generator” che la fa ruggire come si trattasse di una Abarth a benzina.

Per quanto riguarda il motore, produce 155 CV e 235 Nm di coppia, un dato che rappresenta un aumento di 36 CV e 15 Nm rispetto alla Fiat 500e. Grazie a questo aumento della potenza, la hot hatch accelera da 0-100 km/h in 7 secondi, ovvero 2 secondi più veloce della Fiat 500 elettrica.

Abarth descrive la sua nuova Abarth 500e come “più veloce ed emozionante sia nella guida urbana che in quella extraurbana” rispetto alle sue controparti con motore ICE grazie alla “migliore distribuzione dei pesi, una migliore coppia e un passo più ampio”. Vedremo dunque che novità arriveranno dalla casa automobilistica dello scorpione a proposito della Abarth 500 e Cabrio e se davvero avrà lo stesso aspetto di questo render che vi mostriamo in questo articolo.

