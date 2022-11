Fiat, sponsor della nazionale brasiliana lancia una nuova campagna pubblicitaria

Sponsor ufficiale della squadra di calcio brasiliana, Fiat, ovviamente, non poteva essere esclusa dal più grande evento di questo sport nel mondo. Con l’obiettivo di dimostrare tutto il suo supporto ai brasiliani nel Mondiale, appena iniziato, il brand ha preparato una campagna molto speciale: “Vieni con Fiat e #SaltaProHexa”.

Fiat supporta la nazionale brasiliana al mondiale con la sua nuova campagna

Realizzata da Leo Burnett Tailor Made, la campagna punta sulla recente Fiat Fastback, l’ultimo e più atteso lancio del marchio. Implementazione del concetto ufficiale “Un piccolo passo per l’umanità. Un balzo da gigante per i SUV”, Fiat invita i tifosi a unirsi attorno a un unico obiettivo: vedere il Brasile superare uno a uno gli avversari, alla ricerca del tanto agognato sesto titolo.

E non finisce qui: c’è ancora un nuovo spot in anteprima questo lunedì (21 novembre) in TV. Il video di 30 secondi fa riferimento alla traiettoria che dovrà percorrere la selezione per diventare il grande campione del mondo. In tono provocatorio, il marchio porta la Fiat Fastback a rappresentare il Brasile e, letteralmente, a scavalcare tutte le altre squadre.

Sul versante digital, l’influencer Fred di Desimpedidos, si fa portavoce del brand con azioni che vanno dal richiamo alla folla a un sussulto emotivo, rituale di preparazione per assistere alle partite in Brasile e persino il lancio di un inno nazionale con voci che ricordano i cori degli stadi. La canzone è disponibile su TikTok in modo che i fan possano interagire anche sui social media.

Inoltre, per coinvolgere il pubblico ad ogni partita, Fiat ha creato un quiz “Fast Beque. La scelta del difensore più veloce del girone” in cui il pubblico potrà votare una lista di nomi dei difensori più veloci, essendo un modo divertente per giocare con il nome della vettura. Il brand, inoltre, fa parte anche di #NossaSeleça, un progetto CBF con un team di influencer che seguirà il campionato in Qatar. Fiat sarà presente nel PodPah condotto da Igão e Mítico.

“Proprio come Fiat Fastback ha fatto un balzo sull’intera categoria dei SUV, Fiat fa il tifo perché anche il team brasiliano faccia questo salto gigantesco, ma verso la vittoria. La principale casa italiana, in qualità di sponsor ufficiale della squadra brasiliana, porta il suo più grande lancio dell’anno, la Fiat Fastback, per aiutare a rafforzare i fan brasiliani con #SaltaproHexa e portando Fred, dal canale Desimpedidos, come ambasciatore di questa campagna in questo momento di forte emozione per i brasiliani”, spiega Bruno Godinho, Creative Experience Director di Leo Burnett TM.

Anche la rete dei concessionari Fiat è entrata nello spirito della competizione, anche nel look. Tutti i negozi hanno acquisito l’identità visiva della campagna del marchio. Inoltre, l’ambasciatore Fred, ha preparato un video che “convoca” i clienti a recarsi in uno store Fiat per approfittare delle migliori condizioni per l’acquisto dei veicoli del marchio. La sua immagine verrà impressa sul materiale del punto vendita (adesivi per vetrine, calamite per auto e totem).

“Fiat non poteva essere esclusa da coloro che tifano per il sesto campionato del Brasile. Rafforziamo la nostra partnership come sponsor ufficiale della nazionale brasiliana, unendo due grandi passioni del nostro Paese: il calcio e le auto. Per questo abbiamo preparato tutta una serie di azioni che coinvolgono campagne tv e digital, e abbiamo allestito le nostre concessionarie in modo che tutti entrino nell’atmosfera del tifo per la nazionale verde oro”, ribadisce Herlander Zola, vicepresidente senior del brand di Stellantis in Sud America.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada: seconda auto più venduta nella prima metà di novembre in Brasile