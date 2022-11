Peugeot conferma il lancio di 2 nuove auto elettriche in Brasile nel 2023

Peugeot nei giorni scorsi ha confermato in Brasile il lancio di altri due veicoli elettrici per il maggiore mercato latino americano nella seconda metà del prossimo anno. Con ciò, il piano per il 2024 è quello di avere un modello elettrico in ogni segmento in cui Peugeot opera in Brasile. Attualmente, il produttore del Leone vende tre veicoli in quel paese: e-208 GT, e-2008 GT ed e-Expert.

Peugeot: la casa del Leone nei giorni scorsi ha confermato il lancio di due nuove auto elettriche in Brasile nel 2023

Al momento non sappiamo con certezza di quali modelli si possa trattare ma ovviamente possiamo fare delle supposizioni. Pensando al segmento C, la casa automobilistica potrebbe portare dall’Europa la e-308, già disponibile in versione hatchback o station wagon. In Europa questa auto è dotata di un motore da 156 CV con la stessa coppia della 208 e della 2008 elettrica. La batteria da 51 kWh garantisce un’autonomia fino a 400 km. L’inizio delle vendite è previsto per il 2023 nel vecchio continente.

Anche il SUV coupé Peugeot 408 riceverà presto anche una versione elettrica. Tuttavia, sembra meno probabile che il crossover arrivi in ​​Brasile entro la fine del 2023, considerando che non è stato ancora lanciato nemmeno in Europa.

C’è anche la possibilità per Peugeot di rafforzare il segmento dei veicoli commerciali elettrici e portare l’e-Partner, un furgone situato sotto l’e-Expert nella gamma del Leone, oppure ancora l’e-Boxer, un grande furgone che potrebbe rivaleggiare con il nuovo Ford e-Transit. Mentre il furgone più piccolo utilizza lo stesso motore da 136 CV e 26,5 kgfm dell’e-2008, il furgone più grande utilizza un motore leggermente meno potente, che eroga 122 CV e 26,5 kgm.

Finora non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Peugeot su quali saranno i due lanci del 2023 nel mercato auto brasiliano, ma crediamo che ci siano buone possibilità per Peugeot e-308 e per e-Partner. Tuttavia, entro la fine del prossimo anno, sul mercato potrebbero arrivare altre novità.

Ti potrebbe interessare: Peugeot: nessuno cresce come la casa automobilistica del Leone in Brasile