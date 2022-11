Peugeot: nessuno cresce come la casa automobilistica del Leone in Brasile

Arrivano buone notizie dal Brasile per Peugeot. La casa automobilistica del Leone celebra i risultati già raggiunti. Nel 2022, il marchio francese di Stellantis continua ad essere la casa automobilistica in più rapida crescita in termini di volume percentuale nell’industria automobilistica brasiliana.

Peugeot è il marchio che nel 2022 cresce più di tutti in Brasile

Con 34.606 unità consegnate ai suoi clienti in Brasile tra gennaio e ottobre, il Brand ha registrato un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 (23.001 unità). Peugeot continua a distinguersi anche in termini di volumi di vendita, mentre il mercato in termini generali è sceso del 3 per cento nei primi dieci mesi del 2022.

Nel mese di ottobre, la casa automobilistica francese ha promosso un importante evento di vendita dal 17 al 22 ottobre. Peugeot Week offriva condizioni speciali che includevano Zero Rate e sconti superiori a BRL 15.000, a seconda del modello e della versione. A causa dell’ottima accoglienza, il brand di Stellantis ha esteso le proprie offerte fino alla fine del mese, accumulando un totale di oltre 800 unità di veicoli venduti.

La Peugeot 208 rimane un modello fondamentale nelle vendite del Marchio, soprattutto dopo l’arrivo del nuovo motore 1.0 Firefly a giugno e, insieme alle versioni 1.6 FLEX ed elettriche, le opzioni di portello costituiscono un portafoglio che attrae tutto il pubblico.

Nel segmento delle auto elettriche, la e-Expert ha raggiunto quest’anno la leadership di mercato con l’89 per cento della quota di mercato. Il modello è la versione 100% elettrica del rinomato veicolo utilitario di Peugeot, dotato di un motore elettrico che genera 136 CV e di un pacco batterie in grado di garantire fino a 330 km di autonomia in termini di consumi nel ciclo WLTP. Oltre al già tradizionale modello sportivo e-208 GT, la casa francese annuncia un altro modello 100% elettrico per comporre la sua gamma di veicoli elettrificati. Questo nuovo modello sarà svelato il prossimo 8 novembre.

