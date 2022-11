Abarth Pulse: prime immagini ufficiali degli interni

Abarth Pulse è stato il primo modello Abarth confermato in Brasile. Il modello, che è stato presentato ufficialmente a marzo durante BBB 22, su Rede Globo si appresta a debuttare nel mercato auto brasiliano.

Svelati in anteprima gli interni della nuova Abarth Pulse il cui debutto è previsto a novembre

Con l’imminente lancio, previsto per novembre, la casa automobilistica dello scorpione ha colto l’occasione per svelare le immagini degli interni della Abarth Pulse, che arriva con una finitura completamente oscurata.

Gli esclusivi sedili in ecopelle nera, il bracciolo e il volante hanno cuciture rosse, così come la cover del cambio. Il simbolo dello scorpione tipico del marchio che fa parte del gruppo Stellantis è stampato sugli schienali e in vari punti – descritti dalla casa automobilistica – come “strategici”.

Inoltre, sul cruscotto è presente una striscia rossa, che evidenzia la finitura unica del SUV. Il contrasto di colori segna il profilo iconico del brand. E per finire, ha il pulsante Veleno sul volante che, se premuto, avvelena ulteriormente la Pulse Abarth.

Questo motore permette all’auto di accelerare da 0 km/h a 100 km/h in meno di 8 secondi e riesce anche a raggiungere una velocità massima di 210 km/h.

La nuova Abarth Pulse arriva anche con un’ampia modifica visiva: paraurti anteriore e posteriore avranno un design unico, così come la griglia. Sul lato, adesivi e parafanghi svasati con inserti in plastica. Anche le ruote hanno un design unico.

Ricordiamo che questo modello sarà dotato di un motore da 185 cavalli e sarà solo la prima auto che Abarth lancerà in Brasile. Infatti seguirà anche Abarth Fastback il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno.

