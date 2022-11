Nuova Fiat 600: il debutto sul mercato a settembre 2023?

Nuova Fiat 600 dovrebbe essere il nome della prossima grande novità per quanto riguarda la casa automobilistica torinese. Il suo debutto è previsto nei primi mesi del prossimo anno e lo sviluppo è già iniziato come hanno dimostrato le prime immagini spia pubblicate nei giorni scorsi dal sito Passione Auto Italiane che vi abbiamo mostrato in un nostro precedente articolo. Nelle scorse ore a proposito di questo atteso modello sono emerse nuove indiscrezioni sempre proposte da Passione auto Italiane. Il sito riporta che il debutto del nuovo modello di Fiat avverrà nel corso della prossima primavera.

Nuova Fiat 600: nuove indiscrezioni sui tempi di arrivo sul mercato del nuovo SUV compatto

Nuova Fiat 600 o come si chiamerà questa futura vettura della casa italiana sarà prodotta in Polonia a Tychy su piattaforma CMP di seconda generazione e avrà una lunghezza tra i 4 e 4,1 m. La vettura avrà in gamma una versione completamente elettrica, ma anche alcuni ibridi e versioni benzina con motore Puretech. Il mese giusto per il debutto in concessionaria del nuovo SUV compatto di Fiat dovrebbe essere settembre 2023 sempre secondo quanto riporta Passione Auto Italiane.

Nuova Fiat 600 sarà dunque uno dei modelli che arricchiranno la gamma del brand di Stellantis. Sempre nel 2023 toccherà alla nuova Fiat Topolino che tornerà come quadriciclo elettrico su base Citroen Ami. Tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 vedremo per la prima volta la nuova Fiat Panda che sarà prodotta in Serbia e venduta in tutto il mondo e avrà una lunghezza di 4 metri. Nel 2024 dovrebbe arrivare un nuovo SUV che prenderà il posto di 500X e Tipo che usciranno di scena. Questo veicolo sarà prodotto in Turchia e forse si chiamerà Multipla.

Ti potrebbe interessare: Fastback e Fiat sono i grandi vincitori dell’UOL Carros Award 2022