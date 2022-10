Nuova Fiat 600: un video mostra come potrebbe essere

Nuova Fiat 600 è una delle auto che in futuro potrebbero fare parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. La notizia non è ufficiale ma le indiscrezioni in proposito sembrano moltiplicarsi giorno dopo giorno. Si dovrebbe trattare del modello che prenderà il posto della Fiat 500X che come sappiamo con la futura generazione cambierà di segmento aumentando di dimensioni.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Fiat 600

Al momento non è ben chiaro se il nome di nuova Fiat 600 possa essere utilizzato per il B-SUV che sarà prodotto in Polonia a Tychy insieme a Jeep Avenger e al futuro SUV compatto di Alfa Romeo oppure se così si chiamerà proprio la nuova 500X. In proposito infatti vi sono pareri discordanti. Ricordiamo però che lo scorso anno il numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois aveva detto che l’erede di Fiat 500X avrebbe potuto cambiare nome e all’epoca si parlava di Fiat 500XL.

Quello che sembra sicuro a prescindere dall’utilizzo o meno del nome di nuova Fiat 600 è che nei prossimi anni la gamma di Fiat accoglierà due nuovi SUV. Il primo che sarà svelato nel primo trimestre del prossimo anno avrà una lunghezza intorno ai 410 cm e andrà a collocarsi nel segmento B del mercato. Il secondo invece con una lunghezza di circa 440 cm si sposterà nel segmento C e probabilmente diventerà la nuova top di gamma della casa torinese.

Qui vi mostriamo un video in cui viene ipotizzato l’aspetto della nuova Fiat 600. Ovviamente non sappiamo se davvero questa auto avrà questo aspetto. Anzi secondo molti il design del modello sarà totalmente diverso. Vedremo dunque cosa emergerà a proposito del futuro di Fiat nel corso dei prossimi mesi.

