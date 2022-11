Lancia Aurelia, Flaminia e Fulvia Coupé tra le auto che ispireranno i futuri modelli

“Nei quasi 116 anni di storia del marchio, i veicoli Lancia sono sempre stati caratterizzati da grazia ed eleganza. Ciò vale sia per i modelli di lusso come Aurelia e Flaminia, sia per le sportive compatte come la mitica Fulvia Coupé”, afferma Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio premium di Stellantis in vista del Lancia Design Day del 28 novembre 2022. “Aurelia, Flaminia e Fulvia Coupé sono tre modelli iconici che hanno reso il nostro marchio un simbolo del giudizio ‘bello e perfettamente realizzato’.

Lancia Design Day: tre icone del passato ispireranno il design dei futuri veicoli della casa piemontese

Ai loro tempi hanno entusiasmato celebrità del jet set internazionale, star del cinema e capi di stato. Alcuni dei loro spunti di design, tra cui la grafica a calice della griglia e le linee pulite della carrozzeria le ritroveremo anche nelle nuove auto ma reinterpretate in chiave moderna. Lancia Aurelia, Flaminia e Fulvia Coupé hanno definito gli standard nel loro tempo con il loro design innovativo. Le stesse forme pulite e geometriche che ispireranno lo stile delle future vetture Lancia.

La leggenda della Lancia Aurelia inizia nel 1951 con la prestigiosa berlina B10.Il modello, prodotto in quattro diverse carrozzerie – berlina, coupé, spider e cabriolet – colpisce per il suo design pulito e minimalista e per la sua eleganza senza tempo. La Lancia Flaminia ha debuttato al Salone di Ginevra nel 1957 ed è stata prodotta in tre serie come berlina e coupé fino al 1970. Si tratta di una berlina elegante ed esclusiva dalle linee innovative e dagli interni di alta qualità.

La Lancia Fulvia Coupé presentata nel 1965 era molto diversa nello stile dalla berlina, da cui era stata ripresa la base meccanica. Si ispira alle forme dei famosi motoscafi Riva e disegna per la Fulvia Coupé una carrozzeria filante con la parte posteriore verticale.

