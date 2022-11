Nuove Fiat Panda e 600: 2023 di fuoco per la casa italiana

Il 2023 sarà un anno davvero importante per Fiat. Sono numerose le novità che verranno lanciate l’anno prossimo dalla principale casa automobilistica italiana. Come anticipato nei mesi scorsi dal numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares, saranno due le novità che il marchio torinese lancerà nel corso del prossimo anno che dunque potrà tranquillamente definirsi come un anno di fuoco per il brand.

Nuove Fiat Panda e 600 dovrebbero essere due delle novità più importanti per Fiat nel 2023

La prima ad arrivare nel corso del primo trimestre sarà la nuova Fiat 600. Il nome non è ancora certo e qualcuno ipotizza altre denominazioni per questo modello che Fiat produrrà presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Si tratta di un SUV compatto dalle dimensioni simili a quelle di Jeep Avenger che verrà prodotto sulla stessa piattaforma e avrà anche una versione completamente elettrica.

Ancora buio fitto per quanto riguarda il design di questo modello. Qualcuno ipotizza uno stile simile a quello della concept car Fiat Centoventi. Altri invece pensano che alla fine il modello possa avere forme meno squadrate. Verso la fine del 2023 dovremmo inoltre assistere ad alcune importanti anticipazioni relative alla nuova Fiat Panda. L’auto sarà prodotta dal 2024 a Kragujevac in Serbia e le vendite non inizieranno prima dell’estate del 2024. Tuttavia sembra probabile che entro la fine dell’anno prossimo la vettura possa essere anticipata forse solo attraverso le prime immagini ufficiali.

Con le nuove Fiat Panda e 600 la casa italiana rimetterà piede nel segmento B con l’obiettivo di dare serio filo da torcere alle rivali e riconquistare importanti quote di mercato andate perse negli ultimi anni. Vedremo dunque a proposito di questi due attesi modelli quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Infine segnaliamo che sempre nel 2023 oltre alle nuove Fiat Panda e 600 potrebbe debuttare anche un altro veicolo a marchio Fiat. La notizia non è certa al 100 per cento ma pare proprio che Fiat voglia riportare sul mercato una nuova Fiat Topolino che tornerebbe nelle vesti di quadriciclo elettrico su base Citroen AMI. La sua produzione avverrebbe nello stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove proprio ieri Stellantis ha annunciato un investimento da 300 milioni di euro per raddoppiare la produzione e portarla a 400 mila auto all’anno.

