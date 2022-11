Abarth 500 elettrica Cabrio: sarà questo il suo design?

Abarth 500 elettrica cabrio dovrebbe fare parte della gamma della casa automobilistica dello scorpione. La notizia non è ancora certa al 100 per cento ma sembra assai probabile e quasi sicuramente in sede di presentazione della versione coupé avremo la conferma che anche questa vettura troverà spazio nella gamma del marchio italiano del gruppo Stellantis.

Un render ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto della futura Abarth 500 elettrica cabrio

Abarth 500 elettrica Cabrio dovrebbe avere caratteristiche estetiche simili a quelle della versione coupé che proprio oggi vi abbiamo mostrato in alcune foto spia con carrozzeria completamente senza veli in strada a Torino per uno spot pubblicitario. L’unica cosa che cambierà sarà il tetto in tela nello stesso stile di quello della Fiat 500 elettrica cabrio.

Anche le specifiche tecniche dovrebbero essere le stesse. Al momento queste non sono state ancora rese note ma si pensa che l’auto possa avere un motore elettrico con potenza tra i 150 e i 180 cavalli un’autonomia di 300 km e un’accelerazione da 0 a 100 km orari in circa 7 secondi o poco meno.

A proposito di questo modello della casa automobilistica dello scorpione nelle scorse ore è stato pubblicato un render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere il suo aspetto definitivo. Si tratta di un render dell’artista digitale Kleber Silva che già in passato era andato molto vicino ad indovinare l’aspetto di alcuni modelli di Fiat e Abarth.

Il marchio Abarth con questo modello avvierà una sorta di rivoluzione trasformandosi in un marchio ad alte prestazioni ma di auto elettriche. Ricordiamo infine che il brand è anche impegnato in Brasile dove sta sviluppando alcuni modelli inediti pensati appositamente per l’America Latina.

