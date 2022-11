Abarth New 500: nuove immagini a pochi giorni dal debutto [FOTO E VIDEO]

La prima cosa che viene in mente guardando queste nuove immagini della Abarth New 500, la primissima elettrica dello Scorpione, è che la prospettiva rende finalmente giustizia ad un veicolo fortemente atteso, anche in virtù dell’inedita collocazione tecnica su cui si basa, che però in un primo momento aveva deluso un po’ le aspettative dal punto di vista stilistico. La primissima immagine sfuggita e apparsa online era stata scattata infatti da una prospettiva frontale che non rendeva particolarmente accattivanti le forme esterne di questa nuova Abarth New 500, l’unica caratteristica che ad oggi siamo in grado di apprezzare.

Mancano infatti poco più di 10 giorni al prossimo 22 novembre quando lo Scorpione finalizzerà il debutto su scala globale della sua prima compatta elettrica: il programma prevede infatti il debutto alle 14.00 a Roma, alle 10.00 a San Paolo (in Brasile) e alle 22.00 a Tokyo (in Giappone).

Sono emerse nuove immagini dell’attesa Abarth New 500

In queste ultime ore sono emerse quindi delle nuove immagini che ritraggono la nuova Abarth New 500 impegnata nella registrazione di un video promozionale presso la Piazza CLN di Torino. Il centro storico del capoluogo piemontese è divenuto quindi set delle prime immagini in movimento della nuova piccola elettrica del Costruttore dello Scorpione, condizione che ha permesso una piuttosto ampia diffusione di immagini sui social e online in generale.

Queste nuove immagini ci permettono di apprezzare un design che appare piuttosto conservativo nell’ordine di derivazione che proviene dalla Nuova 500 Elettrica di casa Fiat, dalla quale la nuova Abarth New 500 deriva. Al posteriore, che risultava essere l’incognita maggiore, le modifiche appaiono minime: c’è chiaramente la sostituzione del logo Fiat con il lettering di Abarth (escluso quindi il logo storico dello Scorpione, anche in virtù di una nuova collocazione stilistica che sarà svelata giorno 22 novembre), mentre la parte bassa del paraurti mantiene le luci della retromarcia e retronebbia in posizione centrale e adotta ai lati un elemento utile a garantire una “parvenza” di diffusore.

Nulla di nuovo rispetto a quanto già noto in precedenza sul frontale che vede l’adozione del logo Abarth sul cofano e il lettering Abarth sulla parte occupata dal logo 500 sulla variante di provenienza. Si apprezzano meglio le piccole modifiche alla parte bassa del paraurti, con una nuova presa d’aria in basso e l’adozione di uno spoiler. Confermata invece l’indiscrezione che gli elementi semicircolari superiori (quelli disposti sul cofano) non saranno illuminati (come sulla Nuova 500 Elettrica di Fiat), ma rappresenteranno piuttosto delle prese d’aria fittizie utili per incrementare l’aggressività del frontale. Non ci rimane che aspettare ancora qualche giorno per ciò che riguarda i dettagli tecnici di questa prima elettrica di casa Abarth.