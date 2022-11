Alfa Romeo Tonale PHEV: avvistato in strada senza veli [Foto spia]

Alfa Romeo Tonale PHEV, che sarà la nuova top di gamma del recente SUV del brand del Biscione con il suo motore ibrido plug-in da 280 cavalli, è stato avvistato nelle scorse ore in strada nelle prime immagini senza veli. La vettura dovrebbe fare il suo debutto nel corso di questo mese di novembre. Le prime consegne del modello dovrebbero avvenire nel corso dei primi mesi del 2023. Con questo lancio la gamma di Tonale sarà finalmente completa. Questo in quanto al momento una versione Quadrifoglio non è prevista nonostante le tante voci diffuse sul web negli ultimi tempi a proposito di un suo possibile arrivo nel corso del 2023.

Prime immagini senza veli dal vivo del nuovo Alfa Romeo Tonale PHEV

Le foto spia di Alfa Romeo Tonale PHEV che vi mostriamo che sono state pubblicate su Facebook da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit confermano quanto già si era visto in precedenza. E cioè che il modello sarà del tutto simile alle altre versioni di Tonale da cui si differenzierà per la presenza dello sportellino di ricarica sul lato sinistro del veicolo. Presente inoltre il nuovo logo “elettrico” del Biscione e un doppio scarico di forma circolare. Per il resto il modello è del tutto simile alle altre versioni di Tonale già presenti sul mercato.

Alfa Romeo Tonale PHEV, in quanto top di gamma del modello, sarà sicuramente la versione più costosa tra quelle presenti nel listino. Il suo prezzo però deve ancora essere comunicato. Ciò avverrà sicuramente in sede di presentazione dell’auto quando probabilmente si apriranno anche gli ordini.

Per il resto ricordiamo che questo veicolo dispone di un quattro cilindri 1.3 MultiAir affiancato da un propulsore elettrico. L’autonomia in modalità elettrica è di 60 km nel ciclo misto e 80 km in città. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno nei prossimi giorni a proposito di Tonale PHEV.

