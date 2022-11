Nuova Lancia Ypsilon: nuove ipotesi sul suo design [RENDER]

Nel 2024 assisteremo ad uno dei debutti più importanti tra quelli che sono stati annunciati dai marchi del gruppo Stellantis. Il riferimento va naturalmente alla nuova Lancia Ypsilon, che secondo quanto trapelato fino ad ora dai dirigenti della casa automobilistica italiana ed in primis dal suo numero uno, l’amministratore delegato Luca Napolitano, dovrebbe fare il suo debutto assoluto nel corso del primo trimestre del 2024.

Ecco un nuovo render che immagina la nuova Lancia Ypsilon in stile piccolo crossover compatto

La nuova Lancia Ypsilon è considerato un modello fondamentale in quanto con esso Lancia dovrebbe dare il via ad una sorta di rivoluzione di quello che fino ad ora è stato il marchio che tenterà di recuperare lo spazio perso negli ultimi decenni tornando a dire la sua nel segmento premium del mercato europeo. Li il brand premium di Stellantis cercherà di costruirsi una propria nicchia di mercato con auto che si caratterizzeranno per uno stile tipicamente italiano, per la grande eleganza e per dettagli di lusso.

La nuova Lancia Ypsilon, che forse verrà prodotta da Stellantis nel suo stabilimento vicino alla città di Saragozza in Spagna su piattaforma STLA Small e avrà anche una versione completamente elettrica, sarà il primo di tre modelli con cui il brand premium di Stellantis tenterà dunque il rilancio. Gli altri due saranno un crossover di segmento C che forse si chiamerà Aurelia nel 2026 e la nuova e attesa Lancia Delta.

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, segnaliamo sul web l’apparizione di un nuovo render pubblicato su alcuni siti che ipotizza la futura generazione del celebre modello in stile piccolo crossover elegante. Si tratta di una creazione del designer Marco Maltese meglio noto sul web con il nome di Maltese Design. Se le dimensioni e l’eleganza saranno indubbiamente alcune delle caratteristiche che ritroveremo in questa auto e in tutti gli altri futuri modelli del marchio, difficilmente la vettura però tornerà in queste vesti sul mercato.

Infatti il CEO di Lancia Luca Napolitano ha già detto che la nuova Lancia Ypsilon sarà sempre una Hatchback anche se aumenterà di dimensioni raggiungendo una lunghezza di circa 4 metri e cambierà completamente il suo design per diventare un veicolo maggiormente appetibile ad un pubblico più vasto che comprenda anche gli uomini e i giovani.

Forse il prossimo 28 novembre, in occasione del Lancia Design Day avremo una prima anticipazione di come potrebbe cambiare il design di questo modello con la futura generazione con la quale Lancia farà il suo ritorno in Europa dopo diversi anni di assenza. La vettura infatti oltre che in Italia sarà venduta anche in Germania, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Si tratta di mercati selezionati in cui il brand piemontese ancora oggi è particolarmente amato. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso delle prossime settimane.

