Abarth 500 Elettrica: nuovi test e nuove immagini [FOTO SPIA]

Secondo le ormai sempre più pressanti indiscrezioni, la nuova Abarth 500 Elettrica sarà presentata già durante la seconda metà del mese di novembre; ora però la piccola sportiva elettrica del Costruttore dello Scorpione è apparsa in alcune nuove immagini; la nuova Abarth, la prima alimentata da un propulsore elettrico, è apparsa particolarmente camuffata rispetto a quella apparsa nell’immagine sfuggita qualche giorno fa in cui si vedeva la nuova 500 Elettrica dello Scorpione nella sua carrozzeria definitiva da una prospettiva che metteva in risalto soltanto la sezione anteriore.

Quella che sarà la nuova Abarth 500 Elettrica, una vettura della quale in questo momento non si conosce la denominazione ufficiale, è stata avvistata presso un tracciato di prova tedesco rivelando una buona dose di sportività nonostante il fatto che la variante più esasperata della Nuova 500 Elettrica di Fiat disporrà di poche modifiche estetiche.

Nel frattempo Abarth ha già confermato che diventerà un costruttore votato all’elettrico già a partire dal 2024; il suo primo modello a emissioni zero non tarderà quindi molto ad arrivare sul mercato. Il Costruttore dello Scorpione ha in programma una presentazione quasi immediata visto che, come si accennava, già tra poche settimane sarà completamente svelata, nonostante appunto solo pochi giorni fa abbiamo potuto vedere la piccola sportiva senza alcun camuffamento.

Nonostante in quel caso si fosse vista soltanto la sezione anteriore, uno dei prototipi di questa nuova Abarth 500 Elettrica, che sarà venduta a partire dal 2023, è già divenuto protagonista di queste interessanti foto spia lontano dall’Italia. Le immagini sono state infatti scattate presso una delle piste di prova tedesche dove si erano già visti alcuni prototipi della Nuova Fiat 500 Elettrica durante la sua primordiale fase di sviluppo. Si tratta quindi di alcune immagini piuttosto interessanti che, nonostante l’importante camuffamento utilizzato da Abarth, mostrano uno stile particolarmente sportivo e molto aggressivo con un frontale completamente nascosto (in questo caso) che sarà occupato dalla denominazione del Costruttore dello Scorpione disposta al posto del classico logo Abarth. Il raffreddamento sarà affidato ad una calandra disposta nella parte inferiore del paraurti anteriore.

Mancherebbero soltanto pochi giorni al debutto ufficiale della nuova Abarth 500 Elettrica

La versione più sportiva della Nuova 500 Elettrica adotta l’immancabile spoiler posizionato all’estremità superiore del lunotto e un paraurti posteriore che appare ora più bombato, come quello delle attuali sportive dello Scorpione che adottano però i tradizionali propulsori endotermici, sebbene a differenza di questi non dispone dello scarico. Inoltre, nelle immagini si può vedere l’alloggiamento della batteria di questa nuova Abarth 500 Elettrica, ben visibile sotto il paraurti posteriore.

Le immagini rivelano anche un fatto molto interessante in relazione a questa nuova Abarth 500 Elettrica: la vettura dispone infatti di un potente set di freni che prevede l’adozione dei dischi sia sull’asse anteriore che su quello posteriore, garantendo una grande capacità frenante in virtù dei valori prestazionali attesi che dovrebbero risultare piuttosto consistenti. Un sistema che è stato già confermato dal capo del marchio, Olivier François, che ha anche indicato come la Abarth 500 Elettrica utilizzerà una sospensione riadattata per questo specifico utilizzo.

Il debutto della nuova e più sportiva Abarth 500 Elettrica è previsto appunto per la seconda metà del mese di novembre. Quindi, in quell’occasione, conosceremo le specifiche tecniche che ad oggi appaiono come un vero e proprio mistero. Il motore elettrico che produce 117 cavalli di potenza nel modello base aumenterà il suo valore di potenza massima fino a una cifra che dovrebbe essere prossima ai 170 cavalli, puntando su valori di accelerazione particolarmente interessanti. Pare sarà migliorata anche la batteria da 42 kWh di capacità, con un valore extra che potrà garantire un incremento in termini di autonomia soprattutto in virtù delle più elevate prestazioni espresse; il tutto gelosamente custodito da un modello che sarà in vendita a partire dalla primavera del prossimo anno.

Foto, Motor.es