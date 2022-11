Fiat 500X: addio vicino per il crossover?

Quello di Fiat 500X potrebbe essere un addio. Infatti a quanto pare il crossover di Fiat non avrà una seconda generazione. Al suo posto arriveranno due nuovi SUV. Il primo è il modello di segmento B che dovrebbe essere presentato nel corso del primo trimestre del 2023 e che sarà prodotto da Stellantis in Polonia presso lo stabilimento di Tychy su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA.

Con la fine della produzione dell’attuale generazione Fiat 500X potrebbe uscire di scena

Il secondo SUV ad arrivare in sostituzione di Fiat 500X sarà un modello di dimensioni maggiori rispetto all’attuale crossover prodotto a Melfi. Questo modello dovrebbe debuttare sul mercato nel corso del 2025 e sarà prodotto all’estero. Si dice che questo modello possa raggiungere una lunghezza superiore ai 430 cm, per differenziarsi maggiormente dal B-SUV e sarà realizzato su piattaforma STLA Small di Stellantis.

Quanto al nome di questo modello sembra proprio che non si chiamerà Fiat 500X. Qualcuno ipotizza il nome di nuova Fiat 600, altri di Fiat 500XL. Non possiamo escludere però che alla fine venga scelto un nome completamente diverso. Questo nuovo SUV arriverà sul mercato in versione completamente elettrica. Il modello potrebbe inoltre consentire alla casa italiana di poter finalmente dire la sua nel segmento premium del mercato auto.

Infine non si esclude la possibilità che in futuro Fiat lanci anche un terzo SUV che potrebbe essere erede di Fiat Tipo come nuova top di gamma del marchio. Al momento però certezze su questa auto non ve ne sono e c’è anche chi pensa che l’erede di Fiat 500X possa essere erede anche di Tipo. Vedremo dunque quali altri aggiornamenti arriveranno in proposito dalla casa torinese.

