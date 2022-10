Abarth 500 elettrica: trapelano nuove foto spia

Abarth 500 elettrica è una delle grandi novità previste dal gruppo Stellantis per questo 2022. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. La vettura nei giorni scorsi è stata mostrata nella prima immagine senza veli dove si vedeva solo la parte anteriore. Questa foto ha fatto scalpore trattandosi della prima auto completamente elettrica per Abarth che così darà il via ad una nuova fase della sua lunga storia. A proposito di questo modello della casa automobilistica dello scorpione continuano i test di sviluppo in attesa del suo lancio sul mercato.

Nuove foto spia di Abarth 500 elettrica, prima auto a zero emissioni dello scorpione

Nuove immagini spia sono trapelate dal web nei minuti scorsi ad opera di Gabetz Spy Unit negli scatti condivisi sul web da Walter Vayr. Le immagini in questione mostrano il prototipo camuffato del veicolo che continua i test in attesa del debutto ufficiale che secondo alcuni potrebbe già avvenire entro la fine del prossimo mese di novembre.

Tra questi immagini spicca la prima foto degli interni di Abarth 500 elettrica. La vettura è molto simile nello stile alla Fiat 500 elettrica da cui deriva e da cui si differenzia per la presenza delle classiche appendici aerodinamiche di Abarth e anche per sospensioni ribassate e freni rinforzati. Ancora non sappiamo nulla dei dati tecnici e delle specifiche di questa nuova auto. L’unica certezza al momento è che la vettura sarà sicuramente molto più potente rispetto alla normale Fiat 500 elettrica.

Le principali differenze con l’attuale Fiat 500 elettrica le noteremo principalmente nella parte anteriore della nuova Abarth 500 elettrica. Infatti l’auto si caratterizzerà per la presenza di una nuova presa d’aria centrale e due laterali, che presentano una inedita trama. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno a proposito di questo veicolo di Abarth nei prossimi giorni e se finalmente sarà svelata la data esatta di debutto del modello in questione.