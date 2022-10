Opel Calibra: 25 anni dal congedo dell’iconica coupé

Sono passati 25 anni dall’uscita di produzione della Opel Calibra. Quella splendida vettura, dalle linee impeccabili, si concedeva allo sguardo con note di grande modernità e con una purezza grafica esemplare.

Grazie a lei, negli anni novanta, il mercato delle coupé trasse nuova linfa. Risale al 1997 la nascita, nello stabilimento di Rüsselsheim, dell’ultimo esemplare della serie. È già passato un quarto di secolo: si vede che il tempo vola.

Un bel colpo da maestro

La Calibra prese forma sulla piattaforma della Vectra, ma con una presa scenica molto più entusiasmante. Il suo debutto in società avvenne al Salone di Francoforte del 1989, ma la produzione entrò nel vivo nel 1990. Sin da subito il modello attecchì nel cuore della gente, per il fascino dei lineamenti.

Oltre che bella, questa Opel era pure molto efficiente sul piano aerodinamico. Una cifra chiarisce meglio concetto: è quella relativa al Cx, pari a 0.26, come sulle concept car “alleate dei flussi”. A dispetto dei tratti affusolati, l’abitabilità era buona per 4 persone. Anche la capienza del bagagliaio risultava sorprendente per un’auto con questa architettura: 300 litri.

Le cifre della Opel Calibra

Seducente, pratica e competitiva sul fronte dei costi, questa vettura intercettò presto il consenso dei consumatori. In totale fu prodotta in 238.647 esemplari. Notevoli le cifre messe a segno in Italia, dove da sola riuscì a coprire un terzo delle vendite nel segmento delle sportive. Il modello fu proposto con cuori da 2.0 litri (aspirato e turbo) e da 2.5 litri, a 4 e 6 cilindri, con trazione anteriore e integrale. Le potenze andavano da 116 a 204 cavalli.

La versione da gara 4×4 spremeva dal suo V6 la bellezza di 500 cavalli. Nel 1996, vinse il Campionato Internazionale Turismo. In quella stagione fece valere la sua legge in una delle più appassionanti edizioni dell’International Touring Car Championship (ITC). Opel, grazie alla Calibra, mise a segno il successo sia fra i costruttori che fra i piloti, con Manuel Reuter.