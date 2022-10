Alfa Romeo Durango: un render immagina un SUV clone di Dodge

Alfa Romeo Durango è un render realizzato dall’artista digitale conosciuto sui social con il nome di Automotive.ai, che ha provato ad ipotizzare come sarebbe un maxi SUV della casa automobilistica del Biscione ispirato a Dodge Durango. L’ipotesi sta suscitando grande clamore sul web con gli utenti divisi tra chi apprezza una simile ipotesi e chi invece spera che non accada mai nulla di simile.

Ecco come sarebbe Alfa Romeo Durango futura top di gamma ispirata al modello di Dodge

Alfa Romeo Durango potrebbe essere fonte di ispirazione per la futura top di gamma del Biscione, che il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha annunciato debutterà nel corso del 2027 e sarà sviluppata negli Stati Uniti con lo scopo di realizzare una vettura che possa essere apprezzata dal pubblico americano. Questo con l’obiettivo di far sfondare definitivamente allo storico marchio milanese nel mercato premium più importante al mondo.

Alfa Romeo Durango potrebbe essere una sorta di operazione al contrario rispetto a quella messa in atto da Dodge con la nuova Hornet copia fedele del SUV Alfa Romeo Tonale già messa in vendita negli Stati Uniti da qualche mese con buoni risultati.

Ovviamente si tratta di semplici ipotesi e molto probabilmente la futura top di gamma di Alfa Romeo sarà un modello totalmente diverso. Tuttavia questo render ha il merito di farci vedere come potrebbe essere una futura auto del Biscione adatta al mercato americano. Al momento comunque non è nemmeno sicuro che questo modello sarà un SUV. Imparato ci sta ancora pensando e non esclude che alla fine possa trattarsi di una sorta di mix tra una berlina e un crossover.

