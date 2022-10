Bottas: Alfa Romeo ha bisogno di fare punti per mantenere la P6

Alfa Romeo F1 Team ha iniziato la stagione come una delle migliori squadre di metà classifica, superando regolarmente Alpine e McLaren, grazie in particolare alle ottime prestazioni di Valtteri Bottas. Ma da allora la squadra è scivolata al sesto posto nella classifica costruttori. La squadra svizzera ora deve affrontare la pressione dell’Aston Martin nella lotta per il sesto posto. L’Aston Martin ha battuto l’Alfa Romeo 29-1 dal Gran Premio del Canada di giugno ad oggi, portando il divario a soli sette punti con quattro gare dalla fine.

Bottas: nonostante il momento deludente spera di tornare a fare punti per mantenere la P6

Parlando con Autosport in un evento di sponsorizzazione per Hyland ad Austin mercoledì, Bottas ha ammesso che è stato “difficile di recente” per l’Alfa Romeo ed è stato “deludente” aver perso la consistenza dell’inizio della stagione. “Puoi assaporare quella consistenza all’inizio dell’anno e avere sempre buoni punti, ma quando non ne hai più inizi a perdere quei momenti”, ha detto Bottas.

“E inoltre, dobbiamo ancora assicurarci il sesto posto tra i costruttori. Quindi questo significa che dobbiamo ancora ottenere punti.” Zhou ha raccolto l’unico punto dell’Alfa Romeo dal Canada finendo 10° a Monza, ma la squadra è stata ostacolata dalla scarsa affidabilità in gara.

Un problema al propulsore ha causato il ritiro di Bottas in Ungheria, mentre un problema al sistema di alimentazione lo ha costretto al ritiro a Zandvoort due gare dopo. Inoltre, il finlandese non ha finito il Gran Premio a Spa dopo essere stato coinvolto in una collisione con Nicholas Latifi.

Alfa Romeo ha lottato con problemi di affidabilità durante i test pre-stagionali, che l’hanno vista in ritardo rispetto alla maggior parte dei suoi rivali. Sebbene sia stata in grado di riprendersi all’inizio del campionato, Bottas ritiene che la mancanza di chilometraggio invernale alla fine abbia portato a molti dei problemi registrati ultimamente dalla squadra.

