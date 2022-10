Leclerc userà il suo sesto motore ad Austin e avrà una sanzione

Charles Leclerc farà il suo debutto ad Austin con un nuovo motore a combustione interna con specifiche del 2023. Il monegasco farà il suo primo test per la prossima stagione e accetterà una penalità di almeno cinque posizioni in griglia. Sarà la terza e, in linea di principio, l’ultima volta che viene penalizzato in questo campionato.

Nuovo motore per la monoposto di Charles Leclerc a Austin

Per questo weekend di Austin, uno dei circuiti migliori in cui essere penalizzati per la facilità con cui si può sorpassare, la Ferrari vuole cogliere l’occasione per montare un nuovo motore a combustione sulla vettura di Leclerc. Il monegasco farà il primo test per il 2023, con nuove specifiche pensate per migliorare l’affidabilità.

Il cambio di motore a combustione interna, essendo il sesto, comporta una penalità di cinque posizioni in griglia per Charles. Questo nuovo elemento gli permetterà di concludere una stagione in cui sta lottando per essere secondo senza timore di una nuova possibile rottura.

Il propulsore della Ferrari nel 2022, progettato da Wolf Zimmermann, è stato un grande passo avanti in termini di prestazioni, anche se dal GP di Spagna l’affidabilità ha dato loro grossi grattacapi. La Scuderia non ha ancora trovato l’equilibrio ideale tra i due aspetti, ma è contenta della strategia scelta prima del congelamento del motore.

Con questo nuovo elemento nella vettura di Leclerc, la Ferrari sarà in grado di riportare il motore a piena potenza dopo aver giocato in modo prudente nelle ultime gare. Il sistema ibrido ha una mappa più potente che permetterà alle migliorie già introdotte a Spa di brillare insieme a quella riduzione di due chili di peso arrivata dopo la pausa estiva.

Questa penalità lascia Carlos Sainz come il riferimento principale per la Ferrari ad Austin, perché non cambiando il motore è l’unico ad avere opzioni per lottare per la Pole. Nel caso in cui la F1-75 funzioni bene, non è da escludere una rapida rimonta di Leclerc, ma questo sabato sarà lo spagnolo a cercare la prima posizione di partenza per domenica.

