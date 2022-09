Leclerc chiede alla F1 di trovare una “soluzione” al problema dello strappo della visiera

Charles Leclerc spera che si possa trovare un modo per sradicare gli strappi della visiera dopo il problema che lo ha colpito al Gran Premio del Belgio. Il pilota Ferrari si è ritrovato a dover fare un pit stop anticipato a Spa-Francorchamps a causa del fatto che la plastica della visiera di un altro pilota si è bloccata nel condotto del freno della sua vettura.

Leclerc chiede di risolvere il problema delle visiere a strappo causa dei suoi problemi a SPA

L’ironia è stata che si trattava proprio di quella del rivale di Leclerc nel Campionato del Mondo Max Verstappen, che era partito una posizione davanti al monegasco in griglia dopo che entrambi avevano subito penalità legate al motore. Mentre Verstappen è riuscito ad ottenere una facile vittoria, la sua nona della stagione, Leclerc non è riuscito a salire più in alto della P6 dopo una penalità di tempo per eccesso di velocità nella corsia dei box.

Ora segue l’olandese di 98 punti nella classifica Piloti e il compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull, Sergio Perez, di cinque. Leclerc pensava che nelle prime fasi di Spa circolassero più strisce a strappo del solito a causa dei fluidi emessi dalla Mercedes di Lewis Hamilton, che aveva avuto un forte impatto a causa di una collisione con l’Alpine di Fernando Alonso in cui la W13 era saltata in aria.

“Penso che forse andando avanti, sarà positivo trovare una soluzione per mantenere lo strappo all’interno dell’auto”, ha detto Leclerc. “In questa situazione particolare, penso che qualcuno stesse perdendo benzina o qualcosa del genere. Non riuscivo a vedere nulla con la mia visiera e tutti i conducenti davanti a me non potevano vedere nulla nelle loro visiere.

“Quindi è successo che al primo momento utile abbiamo dovuto togliere la visiera a strappo. “Così mi sono ritrovato con gli strappi che volavano dappertutto e in quel caso non puoi fare molto come pilota.

“Voglio dire, ovviamente non sono per niente arrabbiato con Max, e ovviamente non è colpa dei piloti. Ma potremmo cercare qualcosa per trovare un modo per tenere gli strappi da qualche parte nell’auto”.

Lanciare gli strappi dall’auto è in realtà vietato, con una sezione del Codice Sportivo Internazionale che afferma: “Eventuali strappi attaccati alle visiere non possono essere lanciati inutilmente in pista o nella corsia dei box”.

Era applicato in modo più rigoroso, fino a quando il defunto direttore di gara Charlie Whiting ha deciso che era più rischioso per i piloti cercare di mantenere gli strappi entro i confini dell’abitacolo. Leclerc ha detto: “Penso che ci fossero ragioni per cui questa regola è stata demolita. Non sono a conoscenza di questi motivi. Ma forse ci sono altre soluzioni”.

Ti potrebbe interessare: Carlos Sainz penalizzato di 10 posizioni in Griglia nel GP di Francia