Lancia offrirà importanti anticipazioni sul suo futuro a novembre

In occasione dei Lancia Design Days di fine novembre Lancia svelerà importanti anticipazioni su come saranno le sue auto in futuro. Lo ha confermato nel corso di una recente intervista concessa ad Autoappassionati il capo del design del marchio piemontese e supervisore di tutti i marchi di Stellantis Jean-Pierre Ploué.

Lancia: a novembre importanti anticipazioni in occasione dei Design Days

Lancia non svelerà qualche modello il mese prossimo ma mostrerà per sommi capi quella che è la sua filosofia a proposito delle future auto che nei prossimi anni arricchiranno la sua gamma. Ci saranno sicuramente anche dei teaser ma diciamo che le rivelazioni saranno tutte concentrate su quello che sarà il design delle future auto, sui materiali che verranno impiegati e sulle soluzioni di design che saranno utilizzate per le nuove Ypsilon, Aurelia crossover e Delta.

Ploué ha anche detto che uno degli obiettivi principali suo e del suo team è quello di salvaguardare il DNA di Lancia che probabilmente negli ultimi tempi è stato poco valorizzato rilanciando anche la scuola di design italiano.

Quello che lui vuole con le future auto di Lancia è che esse siano immediatamente riconoscibili come auto della casa piemontese. Quindi la riconoscibilità e la non somiglianza con nessun altro brand saranno due aspetti fondamentali.

Infine Ploué ha pure confermato il ritorno della sigla HF anche se per il momento ha preferito non aggiungere altro in quanto di queste cose si parlerà abbondantemente in sede di presentazione dei futuri veicoli. Ricordiamo che agli inizi del 2024 sarà lanciata la nuova generazione di Lancia Ypsilon. Nel 2026 sarà il turno di un crossover prodotto a Melfi e poi nel 2028 la nuova Delta.

